Ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid que hay partidos que venden el aborto como una fiesta. Cada vez que leo unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso necesito confirmarlas. Me crea la obsesión de comprobar que no es un invento, que sus palabras no están sacadas de contexto, que la autora se vea representada en lo que dice y no tergiversada. Y las vuelvo a leer, y las busco en otros medios. Y las releo. Y, aún así, la sensación que me dejan siempre es que están sin pulir, sin barnizar. Poco reflexionadas, poco cinceladas. O diseñadas para causar siempre algún trasquilón a propósito. Es un poco el pan sin forma, ese pan del moderno que quiere hacerlo en casa y decirle a los suyos que es basto pero sano; es esa masa te venden ahora, que lo tiene todo para ser un pan, pero que está poco moldeado, poco pensado. Es una mole de masa que hay que tragarse agarrado a una verja porque, aunque te guste el pan, no hay Dios que lo pueda llevar al estómago sin varios arañazos en la garganta. Ayuso ha dicho que las feministas del Psoe y Podemos venden el derecho al aborto como si fuera una fiesta y que hay algunas que toman esa decisión cuatro veces, en vez de una, que parece que le resulta asumible. Mire, Isabel, yo creo que para hablar a las mujeres o de mujeres, hay que conocer a las mujeres. Y eso no se consigue sólo por serlo. Yo no hubiera abortado nunca, jamás. Jamás me vi en la tesitura de decidir, gracias a Dios. Jamás tampoco ninguna de mis conocidas lo tomó como un trámite sin más. Las que lo hicieron, sufriendo, lo llevaron en su vida como una lápida en la espalda. Nunca escuché a ninguna de ellas tomarlo a broma, en ningún momento recibieron el mensaje de que es como escoger entre el verde y el azul para las cortinas de tu casa, de elegir entre mar o montaña para las próximas vacaciones. Yo creo que cada cual tiene el derecho a defender sus ideales como quiera, pero es que este asunto merece la precisión de un entomólogo a través de un microscopio. Ninguna mujer celebra, Presidenta. NINGUNA.