Quisiera mandar, desde aquí, un caluroso saludo a todos los vacunados con la Janssen, a los que nunca se nos ha dado una explicación de qué pasó con aquello. Primero nos dijeron que era mejor porque sólo tenían que inyectarnos una dosis. Luego, que se había demostrado que su eficacia en el tiempo era más corta. Después se nos contó que teníamos que ponernos otra y que la combinación era buena. Y ahora sabemos que ya no se usa y que se han pasado de fecha cientos de miles de dosis muertas de asco en almacenes. Lo cierto es que estamos ahí en un limbo un poco raro, sin saber exactamente si alguien tomó una decisión equivocada, si tenemos menos carga de anticuerpos o si estamos ante una nueva lucha entre farmacéuticas y se han quitado de en medio la de Johnson & Johnson. Ahora, de pronto, les ha entrado prisa y tenemos que volver a pincharnos rápidamente y descargarnos de nuevo el pasaporte Covid. Y digo que les mando un caluroso saludo porque se nos ha quedado un poco cara de tontos y, oigan, no somos pocos. Ni más ni menos somos casi dos millones de personas que nos creíamos libres de ponernos una dosis de refuerzo y ahora nos mandan casi a empujones a los centros de vacunación. En algunos no tienes ni siquiera que pedir cita, solo pronunciar las palabras mágicas: Tengo la Janssen. Total, que aquí lleva servidora su pauta completa, con muchas preguntas sin responder, con pocas explicaciones, pero completa, al fin y al cabo. Lo siguiente que hay que hacer ahora es aprenderse dónde, cómo y cuándo te van a pedir ese pasaporte, porque cada una de las regiones tiene sus propias normas, que esa es otra. En algunas depende de los aforos de los restaurantes o de los espacios abiertos, en otros si los espacios son de ocio nocturno, si son bodas, bautizos o comuniones. En algunas comunidades te lo piden en los gimnasios, en discotecas, y en el Aeropuerto de Barajas no sabes en qué momento te lo van a pedir pero sabes, eso sí, que va a haber lío, tal y como se está demostrando en este puente. Vacúnense, lleven sus pruebas y que Dios nos ampare este diciembre.