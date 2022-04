Yo, Leonor

Ea, pues ya me tienen Vds. por aquí, así que todo controlati. Ayer, ya me vieron, fui a visitar a un grupo de refugiados ucranianos porque Altibajos para estas cosas es muy mirada. Nada de centros comerciales y nada de acercarme al Teatro Barceló, no sea que me vaya a encontrar a mi primo Felifroi dándolo todo y tengamos numerito; nada de eso, yo a pisar calle y problemas, que menuda es mi Letisota de Bastos. Que por cierto, ahora que hablo de Felifroi: Parece ser que no pudo ir a ver al yayo a Abu Dabi. Ya han comprobado Vds. que fueron las titas, los cuatro rubios y Vic Frigorífica a ver al abuelo, pero Felifroi no acudió. Seguramente estaba estudiando. Tendría deberes. O estaría trabajando en algo importante, vamos, me juego mis campos de algodón. Han ido todos y bien que me alegro, aunque en la foto que han pasado a los medios he encontrado un fenómeno paranormal. Resulta que mi primo Pablo no tiene piernas. En serio, búsquenselas en la foto. No hay. No tiene. Vale que sea jugador de balonmano, pero no tener piernas ya me parece un exceso. Me he acercado a nuestrohijoFelipe y le he dicho: pá, dónde tiene este muchacho las legs (yo es que entremezclo los idiomas porque hablo tantos que me hago un follón), o es que han usado el fotosó donde no debían. ElMonarcaespañol ha intentado explicarme que seguramente se las tapaban las de Vic Frigorífica porque COMO TIENE ESAS PIERNAS TAN LARGAS TU PRIMA, pues igual quedaban detrás. Piernas largas. Mi prima Vic. Morro mío a todo lo que da. Que a ver si piernas largas atina con las zapatillas que lleva una de cada color en Abu Dabi. Claaaaro, como es influenceeeeer y entiende de mooooooda porque ha salido en una reviiiistaaaa. Hablando de zapatillas. La prima Irene. ¿Se pueden llevar más guarras esas zapatillas, por favor? Qué pasa, ¿que no tenemos para comprarnos otras? ¿Qué tenemos, que ir dando pena por los Emiratos? Deben ser las apreturas de la paga al senderista. Gracias a mi advenimiento, para que vean Vds. la carica tan lustrosa que se me ha puesto en Gales a base del beicon del desayuno y poder destilar elegante sosería. Salud, compatriotas.