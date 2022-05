Por lo visto hay que hacer pasillo. Por lo visto hay que hacer pasillo para ser elegante. Hoy juega mi equipo contra el otro de Madrid y resulta que tenemos que hacer pasillo porque es de señores y es de gentecita bien. Ayer escribió Sostres en otro periódico que «la gente que no entiende al Madrid no es porque vea poco fútbol sino porque no va nunca a misa». Todo esto me parece que es una mierdecita con la que salvamos la cara cuando la tenemos más dura que el cemento y usamos la religión, la vida, la moral, la decencia, para reírnos del resto. Lo hacen para hacernos más pequeños, para obligarnos a pasar por el aro. Zidane dijo hace cuatro años que no haría pasillo a Barça y a mí me pareció que acertaba. El otro equipo de Madrid no nos lo quiso montar el pasillo en 2014 , y tuvo tres ocasiones para ser muy elegante, que es lo que nos piden a los atléticos. Hay que ser elegantes. Siempre de la misma parte. Siempre desde los otros. Pasillo para humillar. Esa es la intención. Pasillo hay que hacerle a Rafa Nadal. Madridista convencido pero que tiene algunas normas no escritas en su adn. El que pierde con tanto estilo que quieres estar con el que no gana. Nadal es ese madridista que debería clonarse. Clonarse para reproducir a esa gente que, ganando, no viene a tocarte las pelotas los lunes por la mañana, no viene a exigirte un pasillo, no viene a recordarte que es necesario que hagas un pasillo. Porque si no haces un pasillo resulta que eres detritus. Eso quieren los de siempre. El pasillo es una metáfora magnífica de toda esa gentecita que vive a través de los demás. Que necesita que el resto se considere peor, por debajo de esa línea de los vencedores, que te sientas perdedor para poder gozar tu triunfo. El pasillo no puede ser por ley en la vida. El respeto no puede establecerse con un abogado, el respeto es otra cosa. Así que no sobreactúen, vayan dándole espacio a sus complejos. Un saludito desde el descampado.