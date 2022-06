Compromiso, dicen

Oigan, lo bien qué baila Mónica Oltra, la Vicepresidenta del Gobierno Valenciano. Si a mí me hubieran imputado por la causa por la que ella está imputada, estaba yo en mi casa metiendo la cabeza en un cubo, pero la vida política es así. Al revés de lo que nos habían enseñado, en vez de ser prudente, discreta, de ayudar a la investigación manteniéndose a un lado, dimitiendo para que los jueces puedan hacer su trabajo, esa señora baila. Salta, está contenta. Da igual si la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana te acusan de posible encubrimiento de tu ex marido por abusos a una menor para protegerle a él y a tu carrera política. Da lo mismo. Sales ahí y bailas. Y saltas. Y dices que estás orgullosa de tu carrera y dices que el proyecto de tu partido es la reivindicación de la alegría y de la vida y que la gente se quiera. Ahí, con todo tu papo, dices que quieres a tu gente, esa que mira hacia otro lado dependiendo de si el abusador es de izquierdas o de derechas, y te la pela la chica que tuvo que aguantar que tu pareja en aquellos momentos la abusara. Qué clase de gente puede mirar hacia otro lado cuando una niña de catorce años es abusada por un hijo de puta que, además de su condición de cuidador de un centro de menores tutelados, es marido de una señora con poderes. Quién ha preguntado por la víctima, quién le ha pedido perdón. Quién ha pedido perdón a una cría que tenía que soportar que su cuidador la visitara para que le masturbase. Quién. El Tribunal Supremo tendrá que decidir si, finalmente, una sentencia que se repitió en dos juicios porque el menda recurrió, sea firme. Luis Eduardo Ramírez Icardi está esperando para cumplir cinco añitos en la cárcel. Cinco. Cinco por esa mierda que hacía aprovechándose de la vulnerabilidad de la chiquilla. Mónica Oltra dirige la Consellería de Igualdad de la Comunidad Valenciana. Y baila. Y salta. Y hace mierda al feminismo, la lucha de muchas mujeres que no miramos el partido político de dónde viene la ofensa. Es cierto que no todas lo hacemos igual. Idos a la mierda las que distinguís.