Canela fina | Carlos Pérez de Bricio

Fue el sentido común en la política, la moderación serenamente entendida, el espíritu de la concordia y la conciliación que definió el milagro de la Transición. Y aunque apenas haya tenido eco el fallecimiento de Carlos Pérez de Bricio, habrá que reconocer en él a un empresario constructivo, a un político serio, a un hombre que mantuvo la confianza de Juan Carlos I.

Entendió muy bien Carlos Pérez de Bricio la posición de Don Juan III frente a la dictadura: el papel sustancial de la Monarquía restaurada debía consistir en devolver al pueblo español la soberanía nacional, secuestrada en 1939 por el Ejército vencedor de la guerra incivil.

Carlos Pérez de Bricio se dio cuenta de que la cabeza organizadora de la Transición no era Adolfo Suárez sino Torcuato Fernández-Miranda. Juan Carlos I adoraba a su padre Juan III, pero no le escuchaba. Tampoco atendía a Adolfo Suárez, al que consideraba un peón. Sobre el nuevo Rey, solo influía de verdad Torcuato Fernández-Miranda. Tras la entrevista que mantuvo con Don Juan, el gran político se convenció de que la Monarquía franquista, al estilo de Marruecos, se haría enseguida inviable. Coincidió con Don Juan en que la Monarquía restaurada debía ser como las europeas, pero no como la británica o la danesa, según la opinión juanista, sino como la belga, que era una Monarquía católica.

Y convenció a Don Juan Carlos de que la Transición solo sería reconocida internacionalmente como una democracia pluralista si se construía la Monarquía de todos. Aceptó Don Juan Carlos la idea, aunque exigió: «Jamás seré perjuro». Y Torcuato encontró la fórmula –«de la ley a la ley»– que Adolfo Suárez instrumentó de forma inteligente.

Carlos Pérez de Bricio estuvo siempre en el meollo de la restauración monárquica. Eficacísimo ministro de Industria, más adelante se convirtió en uno de los líderes empresariales clave para sumar los sindicatos al acuerdo general que robusteció definitivamente la Transición.

Ha muerto Carlos Pérez de Bricio casi en el anonimato, cuando fue uno de los hombres decisivos en aquella época en la que España pasó, sin traumas ni violencias, desde una dictadura de cuarenta años a una democracia pluralista plena.

Luis María Anson, de la Real Academia Española.