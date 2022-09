La otra guerra que comenzará en enero de 2025

Cayo Julio César (100 A.C.-idus de marzo del 44 D.C.) escribió en «La guerra de las Galias» que «en la guerra, causas triviales producen resultados trascendentes». La guerra de Putin no es una excepción, aunque no hay nada de trivial en el hallazgo de fosas con centenares de tumbas, en una ciudad recuperada a los rusos por las tropas de Ucrania. Hal Brands y Michael Beckley son dos académicos del American Entreprise Institute, autores de numerosos estudios. El primero es profesor Distinguido Henry A. Kissinger de Asuntos Globales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. El segundo es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Tufts. Ahora acaban de publicar juntos una novela distópica titulada «Danger zone» –«Zona de peligro», pendiente de traducción–, inquietante. El relato empieza con una frase provocativa: «Es el 18 de enero de 2025 y una guerra está a punto de comenzar». Faltan unos días para que tome posesión el presidente de los Estados Unidos, tras las elecciones de 2024. Demócratas y republicanos reclaman la victoria en las urnas y sus partidarios se enfrentan en las calles. En ese momento, con los americanos distraídos, China decide invadir Taiwán. Los satélites espías detectan la movilización de las tropas chinas, pero en Washington creen que se trata de una bravuconada más. Sin embargo, misiles chinos impactan en edificios gubernamentales, instalaciones militares y aeródromos militares de todo Taiwán. También en las bases aéreas estadounidenses de Okinawa y Guam y el USS Ronald Reagan, el único portaviones USA en la zona, es alcanzado por un misil balístico chino. Los autores, para dar más verosimilitud al relato, incluyen una serie de notas minuciosas en las que explican que muchos de los detalles imaginados, en realidad proceden de fuentes chinas, el ejército norteamericano o comentaristas respetados. Creen que la competencia y rivalidad chino-estadounidense alcanzará su momento más delicado en esta década. Defienden que «China ha llegado a la etapa más traicionera en el ciclo de vida de una potencia en ascenso: el punto en el que es suficientemente fuerte para perturbar agresivamente el orden existente, pero en el que está perdiendo la confianza en que el tiempo está de su parte». Es solo una novela, muy elogiada en el Financial Times y que será un éxito de ventas, pero también alarma y Nietzsche (1844-1900) ya decía que «las grandes guerras son el resultado de estudios históricos», aunque algunos sean triviales como creía Julio César.