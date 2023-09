Y 450.000 millones para Cataluña

No se puede aplicar la frase de que «el niño nace con un pan bajo el brazo» a la investidura de Sánchez, porque en este caso nos va a costar una pasta gansa. Es más, los niños españoles nacerán con una deuda monumental para complacer el capricho de que siga en La Moncloa. La amnistía se ha convertido en un tema menor, si me permiten la ironía, porque las huestes de Puigdemont quieren que se condone la deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico. La cifra correspondiente a este mecanismo de créditos estatales está cerca de los 72.000 millones, aunque parece que se conforman con una parte. Es lógico, porque necesitan dejar algo en el tintero para reclamarlo dentro de unos meses. Por supuesto, no descarto que decidan saquear el Museo del Prado, como hacían los godos en sus correrías, así como otros centros museísticos. Otra medida acertada sería que la delegación y las subdelegaciones del Gobierno no tengan sedes propias. Pueden hacer su trabajo desde Madrid y conectarse por videoconferencia. Las fuerzas de ocupación tienen que abandonar la sagrada tierra catalana y quedarse fuera de las fronteras.

En el tema del dinero, que siempre interesa a los nacionalistas para repartirlo con los amigos, como llevan haciendo desde 1980, han recuperado el concepto «deuda histórica del Estado con Cataluña». La cifra es baja, porque son solo 450.000 millones de euros. No hay prescripción por el paso del tiempo, porque es eterna y no se descuenta, por supuesto, la fructífera balanza comercial catalana con el resto de España. Lo que toca es cobrar y a lo grande. Estoy contento porque no se han remontado a la Antigüedad, ya que podrían incluir lo que se nos debe a los catalanes desde que los ilergetes, lacetanos, layetanos, ilercavones, ausetanos, sedetanos… fueron conquistados por los romanos. Los godos también están en deuda con nosotros y los diferentes reinos que nos oprimieron desde entonces. El Estado es heredero de esa deuda histórica. Por tanto, lo que tiene que hacer Sánchez es declarar que España tiene que ser una colonia catalana hasta que nos paguen la deuda histórica.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)