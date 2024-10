Aprender de la catástrofe en memoria de las víctimas

La tragedia provocada por la DANA es devastadora. Más de 95 muertos y numerosos heridos. Es uno de los peores temporales de lluvia que hemos conocido. Lo importante ahora es acompañar a las víctimas en su dolor y adoptar las medidas para reconstruir las zonas afectadas. Felipe VI estuvo, como siempre, magnífico y compareció ante los medios de comunicación para señalar que «lo principal es expresar el pésame y la tristeza por la pérdida de vidas humanas». Como es normal en estas circunstancias, el Gobierno declarará zona catastrófica los territorios afectados por las lluvias y ha declarado tres días de luto. Lo que ha sido incoherente es que no hubiera sesión de control por respeto a las víctimas, pero que el PSOE y sus aliados mantuvieran la votación para convalidar el decretazo de RTVE que no es una medida urgente. No tenía ningún sentido. Es otra muestra de la inaceptable utilización que hacen de las instituciones por intereses estrictamente partidistas. A esto se une la peregrina ley del silencio que pretenden imponer en las cuestiones políticas que afectan al PSOE y Sumar.

Las dos formaciones se han unido en anunciar que no ofrecerán declaraciones sobre los asuntos de actualidad con la excusa de que es el momento de estar con las familias, arroparlas y apoyar a todas las unidades de rescate. Nada más cómodo que intentar sortear los graves escándalos que afectan a ambas formaciones y es una utilización inaceptable de la catástrofe. Es cierto que ha sido un día de terror para centenares de miles de personas, que las víctimas y sus familiares necesitan todo nuestro cariño y que las administraciones tendrán que volcarse en paliar los efectos de la catástrofe. Por ello, es deleznable que se intente utilizar o politizar lo sucedido. No es la primera vez que sucede y me temo que no será la última. Estos comportamientos provocan desafección entre los ciudadanos. Es cierto que la seguridad absoluta es imposible, pero hay que aprender de las catástrofes para paliar sus efectos en el futuro. Es evidente que se repetirá un fenómeno similar. Por ello, los ciudadanos tenemos el derecho a esperar y exigir que las diferentes administraciones trabajen conjuntamente, con eficacia y celeridad, para identificar y prevenir las debilidades para que no se repita una catástrofe de esta magnitud.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).