Las caras de la noticia: 10 de agosto de 2025

Fernández Mañueco durante su intervención en el curso "Prensa y Poder" Ricardo Ordóñez/Ical

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Castilla y León bate su récord exportaciones en 2024. La actividad exportadora de Castilla y León experimentó, durante 2024, un crecimiento récord que alcanzó los 21.212 millones, el mejor dato de la serie histórica y que supone un incremento del 14,7% respecto al año anterior.

Morante de la Puebla Arjona Pages La Razón

MORANTE DE LA PUEBLA▲

Noche mágica en la corrida de candiles en Marbella. Morante de la Puebla volvió a dejar constancia en la corrida de candiles en Marbella de sus hechuras de torero, poniendo al entregado público en pie tras encararse con el toro que le acaba de propinar una violenta voltereta en una brillante faena.

Cuba.- Díaz-Canel achaca el apagón al bloqueo "recrudecido" de EEUU sobre Cuba Europa Press

MIGUEL DÍAZ-CANEL▼

Cuba recoge la peor cosecha de azúcar desde el siglo XIX. Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido el año pasado. La industria cubana está lastrada por la profunda crisis en la que la dictadura ha sumido al país.