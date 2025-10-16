Acceso

Las caras de la noticia: 16 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticiaA. CruzLa Razón
La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de Inditex
La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de InditexM. DylanEuropa Press

MARTA ORTEGA▲

Presidenta de Inditex

Zara y Santander entre las 100 empresas más valiosas del mundo. Zara y Banco Santander, son las únicas dos empresas españolas entre las 100 más valiosas del mundo, según el ranking de Interbrand 2025. Zara, el buque insignia de Inditex, en el puesto 41, ha ganando un escalón respecto al año pasado.

Ayuso presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in Madrid
Ayuso presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in MadridA. Pérez MecaEuropa Press

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Ayudas a las madres desde el embarazo. Frente a las propuestas del Gobierno central que sólo buscan ruido y rédito electoral, la Comunidad de Madrid es la primera región en implementar ayudas desde el momento de la concepción, que se suman a las ya en vigor por nacimiento de un hijo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).Fernando SánchezEuropa Press

ÓSCAR PUENTE

Ministro de Transportes

Ruido en internet para ocultar el caos en los trenes. Óscar Puente, el ministro de los trenes que no andan y las carreteras llenas de baches, ha vuelto a subir una foto «fake» de aglomeraciones en el Metro de Madrid, mientras los trenes a Valladolid volvían a quedarse parados.

