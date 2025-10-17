Acceso

Las caras de la noticia: 17 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

MADRID, 09/10/2025.- Fotografía de archivo, tomada el 09/05/2025 en Barcelona, de Markus Haupt, que ha sido confirmado como consejero delegado de Seat y Cupra. Según ha anunciado esta tarde Seat en un comunicado, Haupt, que ejercía de consejero delegado interino desde el pasado 1 de abril, ha sido nombrado definitivamente consejero delegado. EFE/Archivo/Enric Fontcuberta
Markus HauptEnric FontcubertaAgencia EFE
Markus Haupt, confirmado como consejero delegado de Seat y Cupra
MARKUS HAUPT▲

CEO de Cupra y Seat

Cupra alcanza el millón de vehículos fabricados en Martorell. La marca Cupra, que en 2018 se separó de Seat, ha alcanzado el millón de vehículos producidos en su fábrica barcelonesa de Martorell tras siete años de trayectoria, siendo así una de las marcas de coches de más rápido crecimiento en Europa.

El portavoz socialista, Patxi López, durante su intervención en defensa de la amnistía
El portavoz socialista, Patxi López, durante su intervención en defensa de la amnistía LRLR

PATXI LÓPEZ

Portavoz del PSOE en el Congreso

Una nueva muestra de cinismo para atacar a los jueces. López ha vuelto a dar muestras de su contumaz forma de afirmar una cosa y su contraria sin sonrojo alguno. Ahora, critica que los jueces critiquen, cuando defendió la frase ad hoc del juez De Prada en la sentencia que dio origen a la moción de censura.

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, interviene ante el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León
El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, interviene ante el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y LeónMiriam ChacónIcal

CARLOS MARTÍNEZ

Alcalde de Soria y líder del PSOE en Castilla y León

Subidas de impuestos a los sorianos. El alcalde de Soria y candidato por el PSOE a la Junta de Castilla y León ha decretado una nueva subida de impuestos a los sorianos, justo cuando los precios de los alimentos y la energía se han vuelto a incrementar y el precio de la vivienda sigue en máximos.

