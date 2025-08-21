Las caras de la noticia 21 agosto 2025

- El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, celebra un desayuno de trabajo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) Zipi Agencia EFE

MARC MURTRA▲

Garantiza el servicio en las zonas de los incendios. Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, unidades móviles y, por el momento, más de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las zonas afectadas por los incendios en distintas regiones de España.

Mañueco detalla las ayudas para las zonas afectadas por los incendios NACHO GALLEGO Agencia EFE

A. FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Ayudas urgentes para todos los afectados por las llamas. Reacción rápida de la Junta para atender las necesidades de todos los afectados por los incendios en Castilla y León. El presidente ha anunciado un paquete de ayudas urgentes que contará con una inversión de 114 millones de euros.

Pernando Barrena. Jesús G. Feria La Razón

PERNANDO BARRENA▼

Impune legitimación del terrorismo. Pernando Barrena ha defendido «la lucha completamente legítima» contra el franquismo de los etarras Jon Paredes Manot «Txiki» y Angel Otaegi porque no había democracia. Después la hubo y Barrena jaleó el terrorismo criminal.