Las caras de la noticia 22 agosto 2025

Iberdrola supera los 9.600 puntos de recarga. Iberdrola ha superado los 9.600 puntos de recarga públicos en funcionamiento en España, de los cuales casi el 30% son de recarga rápida y ultrarrápida, consolidándose así como la mayor red de recarga pública del país.

ACS construirá un nuevo rascacielos de 46 plantas en Nueva York. ACS, a través de su filial estadounidense Turner Construction Company, ha sido seleccionada para construir una torre de oficinas comerciales de 46 plantas en el 343 de Madison Avenue, en el centro de Manhattan (Nueva York).

El sanchismo envilece hasta Protección Civil. El sanchismo ha envilecido casi todas las instituciones. Ni siquiera se ha librado Protección Civil. Ahí ha salido la agitadora Barcones para hacer oposición a la oposición y endosar a las comunidades del PP la responsabilidad de los desastres acontecidos por los incendios.