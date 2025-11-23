Editorial
Las caras de la noticia: 23 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲
Oportuna advertencia del riego de apagón energético por el cierre de las nucleares. El presidente de Foment del Treball ha advertido de que la energía nuclear es de «vital importancia para garantizar la transición energética hacia las renovables» y del serio riesgo de apagón energético en 2030 sin esa energía.
MONTSE MÍNGUEZ▼
Niega la realidad y ataca a los jueces. La portavoz socialista insiste en la directriz marcada por su jefe, afirmando que «es evidente que hay jueces que se están dedicando a hacer política», pretendiendo deslegitimar de forma imprudente al Tribunal Supremo.
LINA GÁLVEZ▼
Peligrosa acusación a los jueces de «preparar el terreno para un enfrentamiento civil». La eurodiputada socialista ha afirmado ante la sentencia contra el fiscal general por revelación de secretos, que «así es como se prepara el terreno para un enfrentamiento civil», en clara alusión al Tribunal Supremo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar