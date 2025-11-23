Las caras de la noticia: 23 de noviembre de 2025

Josep Sánchez Llibre Gonzalo Pérez Mata La Razón

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Oportuna advertencia del riego de apagón energético por el cierre de las nucleares. El presidente de Foment del Treball ha advertido de que la energía nuclear es de «vital importancia para garantizar la transición energética hacia las renovables» y del serio riesgo de apagón energético en 2030 sin esa energía.

Rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE SERGIO PÉREZ Agencia EFE

MONTSE MÍNGUEZ▼

Niega la realidad y ataca a los jueces. La portavoz socialista insiste en la directriz marcada por su jefe, afirmando que «es evidente que hay jueces que se están dedicando a hacer política», pretendiendo deslegitimar de forma imprudente al Tribunal Supremo.

Lina Gálvez Canal Sur

LINA GÁLVEZ▼

Peligrosa acusación a los jueces de «preparar el terreno para un enfrentamiento civil». La eurodiputada socialista ha afirmado ante la sentencia contra el fiscal general por revelación de secretos, que «así es como se prepara el terreno para un enfrentamiento civil», en clara alusión al Tribunal Supremo.