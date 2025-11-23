Acceso

Las caras de la noticia: 23 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaA. CruzLa Razón
Editorial
Josep Sánchez Llibre
Josep Sánchez LlibreGonzalo Pérez MataLa Razón

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Presidente de Foment del Treball

Oportuna advertencia del riego de apagón energético por el cierre de las nucleares. El presidente de Foment del Treball ha advertido de que la energía nuclear es de «vital importancia para garantizar la transición energética hacia las renovables» y del serio riesgo de apagón energético en 2030 sin esa energía.

Rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE
Rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOESERGIO PÉREZAgencia EFE

MONTSE MÍNGUEZ

Portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE

Niega la realidad y ataca a los jueces. La portavoz socialista insiste en la directriz marcada por su jefe, afirmando que «es evidente que hay jueces que se están dedicando a hacer política», pretendiendo deslegitimar de forma imprudente al Tribunal Supremo.

Lina Gálvez
Lina GálvezCanal Sur

LINA GÁLVEZ

Eurodiputada del PSOE

Peligrosa acusación a los jueces de «preparar el terreno para un enfrentamiento civil». La eurodiputada socialista ha afirmado ante la sentencia contra el fiscal general por revelación de secretos, que «así es como se prepara el terreno para un enfrentamiento civil», en clara alusión al Tribunal Supremo.

