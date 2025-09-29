Acceso

Las caras de la noticia: 29 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticiaA. CruzLa Razón
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Presidente de la Junta de Castilla y León

Lucha contra los incendios forestales sin intereses partidistas. Los gobiernos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha han formado un Mando Unificado para las labores de extinción del fuego de Guadalajara que ha saltado a Segovia. Pese a los ataques de este verano Mañueco no cae en el barro político.

FRANCISCO DE LA TORRE▲

Alcalde de Málaga

Éxito de la San Diego Cómic-Con de Málaga. La Convención Internacional del Cómic, que se ha celebrado en Málaga este fin de semana, ha desbordado todas las previsiones de público e ingresos, dejando un importante impacto económico en la ciudad de 50 millones de euros. Ya se prepara la del año que viene.

ADA COLAU

Activista

Cree que la guerra de Gaza es un juego. Ada Colau, atrapada en su propia demagogia, mientras critica que el buque enviado por el «Estado español», navega lento y tardará en llegar, pide que este y otras fragatas entren en la zona de exclusión con la «flotilla» para abrir «un corredor humanitario», lo que escalaría el conflicto.

