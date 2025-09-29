Editorial
Las caras de la noticia: 29 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲
Lucha contra los incendios forestales sin intereses partidistas. Los gobiernos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha han formado un Mando Unificado para las labores de extinción del fuego de Guadalajara que ha saltado a Segovia. Pese a los ataques de este verano Mañueco no cae en el barro político.
FRANCISCO DE LA TORRE▲
Éxito de la San Diego Cómic-Con de Málaga. La Convención Internacional del Cómic, que se ha celebrado en Málaga este fin de semana, ha desbordado todas las previsiones de público e ingresos, dejando un importante impacto económico en la ciudad de 50 millones de euros. Ya se prepara la del año que viene.
ADA COLAU▼
Cree que la guerra de Gaza es un juego. Ada Colau, atrapada en su propia demagogia, mientras critica que el buque enviado por el «Estado español», navega lento y tardará en llegar, pide que este y otras fragatas entren en la zona de exclusión con la «flotilla» para abrir «un corredor humanitario», lo que escalaría el conflicto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar