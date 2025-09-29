Las caras de la noticia: 29 de septiembre de 2025

Alfonso Fernández Mañueco informa sobre las ayudas de la Junta a los afectados por los incendios Rubén Cacho/Ical

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Lucha contra los incendios forestales sin intereses partidistas. Los gobiernos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha han formado un Mando Unificado para las labores de extinción del fuego de Guadalajara que ha saltado a Segovia. Pese a los ataques de este verano Mañueco no cae en el barro político.

Francisco de la Torre cumple 25 años como alcalde de Málaga con "el ritmo de siempre": "Por Málaga, lo que sea" Europa Press

FRANCISCO DE LA TORRE▲

Éxito de la San Diego Cómic-Con de Málaga. La Convención Internacional del Cómic, que se ha celebrado en Málaga este fin de semana, ha desbordado todas las previsiones de público e ingresos, dejando un importante impacto económico en la ciudad de 50 millones de euros. Ya se prepara la del año que viene.

Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor Europa Press

ADA COLAU▼

Cree que la guerra de Gaza es un juego. Ada Colau, atrapada en su propia demagogia, mientras critica que el buque enviado por el «Estado español», navega lento y tardará en llegar, pide que este y otras fragatas entren en la zona de exclusión con la «flotilla» para abrir «un corredor humanitario», lo que escalaría el conflicto.