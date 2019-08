Italia, el enfermo de Europa

El ministro de Interior y vicepresidente italiano, Matteo Salvini, consumó ayer la enésima crisis política al presentar una moción de censura en el Parlamento contra el Gobierno de Giuseppe Conte. Apenas año y medio ha durado la coalición contra natura entre la ultraderechista Liga y el Movimiento 5 Estrellas, populista de izquierdas. Justo el tiempo necesario para que Salvini sacara adelante su polémica Ley de Inmigración y constatara en unas elecciones, las recientes europeas, que tiene el suficiente tirón electoral para ocupar el poder sin necesidad de escuderos con los que no comparte ideología. En realidad, esta vuelta a la casilla de salida no es ninguna novedad para Italia, que desde 1949 ha tenido 65 gobiernos, la inmensa mayoría de los cuales no ha superado los dos años de vida. Sin embargo, la suya ya no es una realidad aislada, como ocurría hace medio siglo, y sus turbulencias se harán notar en el resto de la UE más pronto que tarde; ayer mismo la prima de riesgo italiana se disparó a los 235 puntos. La falta de estabilidad en Italia, como en Grecia o España, no es buena para nadie. Las probables elecciones se celebrarán a finales de octubre, coincidiendo con la consumación del Brexit. Un mal horizonte para la eurozona.