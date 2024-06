Las elecciones y el efecto Begoña Gómez

Todo el mundo se pregunta qué efecto tendrá Begoña Gómez en el resultado de las elecciones del próximo domingo. Unos piensan que beneficiará al PP y otros al PSOE. Lo que menos importa es la verdad, el procedimiento judicial y los aspectos éticos. El grado de polarización de la política española es impresionante sin que exista un atisbo para plantear, al margen de la investigación, qué actividad puede desarrollar la pareja de una persona que ocupa un cargo público. La izquierda política y mediática considera que Sánchez y su mujer no son merecedores de ningún tipo de crítica o cuestionamiento. Por tanto, en el caso de aceptarse este planteamiento parece razonable que las parejas de los miembros de los gobiernos nacional, autonómicos y municipales tengan barra libre para crear cátedras de investigación, por ejemplo, y pedir aportaciones económicas a cualquier empresa sin importar que tenga vinculaciones con la administración. En este sentido, podrán participar en la financiación, además, empresas y fundaciones del sector público. Esta habilitación habrá que trasladarla, también, ampliada a las parejas de los miembros de los órganos legislativos y judiciales.

Las parejas de los integrantes de la judicatura o la fiscalía podrán crear cátedras universitarias que sean financiadas sin importar el origen de los fondos siempre que no sea ilícito. Esto mismo podemos aplicar a la cúpula de la agencia tributaria. La aplicación de esta nueva doctrina hace que nunca concurra ningún conflicto de intereses. Su espíritu se ajusta muy bien a lo que ha sucedido siempre con el peronismo y otras expresiones de la izquierda populista iberoamericana. Frente a este planteamiento está la posición de limitar, implícita o explícitamente, las actividades que se pueden desarrollar cuando tu pareja es miembro de un gobierno como sucede en las democracias más transparentes. No imagino a un presidente de Estados Unidos que tenga a la primera dama realizando actividades similares a las de Begoña Gómez. En el caso de que los sanchistas conozcan algún caso en derecho comparado asumiré que me he equivocado. Lo que hemos podido comprobar es que Sánchez utiliza el procedimiento judicial en su beneficio para polarizar las elecciones y atacar a sus bestias negras que son la oposición, los jueces y los medios de comunicación. El domingo veremos si le ha funcionado.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).