Los españoles hablan alto y claro

Pedro Sánchez dijo por una vez la verdad cuando aseguró que no adelantaba las elecciones generales porque no le daría el gobierno a la derecha. O lo que es lo mismo, no piensa dar la voz al pueblo soberano porque conoce lo suficiente la sentencia de los españoles sobre su persona. Tales son los principios democráticos del presidente, obsesionado con fulminar la alternancia. La encuesta que publicamos hoy de NC Report confirma que los presagios sanchistas se quedan incluso cortos dada la contundencia de las previsiones. Núñez Feijóo estaría en condiciones de gobernar en solitario con 157/159 escaños, cimiento de una abrumadora mayoría del centroderecha con los 42/43 de Vox. Hablamos de 200 parlamentarios o más. En paralelo, hay un hundimiento de la izquierda gobernante, arrastrada por Sumar, solo 6/7, y la mayor caída del PSOE con 16 escaños menos. El presidente no convocará a los españoles. Es la factura de la corrupción.