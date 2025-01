Esperando (sentados) las actas de Maduro

Uno de los trabajos más demandados por quienes tienen poder político es el de aquellas mentes privilegiadas, capaces de encontrar excusas para hacer cosas que no se deberían hacer, o para dejar de hacer aquello que habría que hacer.

El pasado mes de julio, quedó en evidencia que Nicolás Maduro hizo lo que todo el mundo sabía que iba a hacer: robar las elecciones de Venezuela. Aquí, las mentes privilegiadas pusieron en marcha la primera excusa para no actuar: dado que la toma de posesión del presidente venezolano no será hasta seis meses después de las elecciones (el 10 de enero de 2025), se adoptará una decisión cuando Maduro haga públicas las actas electorales. Así, se dio un puntapié a la pelota, alejándola lo más posible para ganar tiempo.

En esos seis meses sí se hizo el ridículo nacional e internacional, al acoger en la embajada de España a dos de los gerifaltes de la satrapía bolivariana, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, para amenazar y chantajear a Edmundo González, victorioso en las urnas, y conseguir que huyera del país, lo que se vendió como un gesto humanitario. Lo era. Pero también era un favor al régimen, al quitar de en medio al molesto presidente elegido por los venezolanos.

Aun así, se insistía en la primera excusa: se tomarán decisiones cuando Maduro haga públicas las actas. El dictador no hubiera encontrado una evasiva más conveniente para sus intereses: si que Maduro salga del poder depende de que sea el propio Maduro quien publique las actas, entonces Maduro no publicará las actas y, como consecuencia, no saldrá del poder.

Y así hemos llegado a este día, en el que el usurpador de la presidencia de Venezuela ya ha sido coronado y controla su país como si nada hubiera ocurrido, mientras el Gobierno español y, por extensión, la Unión Europea, siguen cómodamente sentados a la espera de que el dictador haga públicas las actas de las elecciones que perdió. Porque sí, las actas ya se conocen: las publicó la oposición. Pero eso es mejor ignorarlo. Así podemos seguir sin hacer nada.