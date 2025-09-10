La falacia educativa del Gobierno

Un nuevo informe internacional, en este caso de la OCDE, libre de presiones internas y manipulaciones gubernamentales, ha vuelto a sacar los colores al sistema educativo español, ese al que la ministra del ramo, Pilar Alegría, cita como que ha logrado la generación de españoles más culta y preparada. Puro artificio propagandístico porque la realidad es demoledora: el porcentaje de españoles con bajo nivel educativo es de más del doble que en la UE; el 35% tiene como máximo la ESO; y la escolarización de 15 a 19 años en FP es reducida, de apenas el 15%, la mitad que en el resto de la UE. Y seguimos por debajo de la media en gasto por estudiante de educación primaria a terciaria. Al menos España está a la cabeza en jóvenes de entre 25 y 34 años con títulos superiores, un valor áureo que desechamos y entregamos a otros países que pagan más y ofrecen un futuro mejor.