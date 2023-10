"Josu Ternera" llamaba a Zapatero "Gorburu"

Se cumplen 12 años del Anuncio de ETA del fin definitivo de los asesinatos después de que propio Zapatero aceptara que Bildu-ETA sería la marca de ETA en las instituciones. Fue durante la tregua trampa entre 2005 y 2007, Rodríguez Zapatero utilizó -con muy poca vergüenza- el Congreso de los Diputados para avalar la necesidad de negociar y hablar con ETA.

Hoy, casi 20 años después, Pedro Sánchez hará lo mismo en la Cámara Baja dentro de pocos meses para avalar la negociación, necesidad de amnistía y referéndum de autodeterminación de Cataluña. La estrategia es similar entre dos personajes que han llegado a lo más alto del gobierno y también a lo más alto de la indignidad y anti patriotismo.

ETA, hoy Bildu, denominaba a Zapatero, en las conversaciones con el PSOE entre 2004 y 2007, Zapatero alias “Gorburu” traducido del euskera "cabeza muerta". Fue idea de "Josu Ternera", jefe supremo de ETA, cuando en enero de 2004, se reunieron él y otro jefe de ETA, Mikel Antza, con el independentista Carod Rovira para hacer una tregua en Cataluña para que ETA no asesinara en Cataluña. Fue una conversación en un chiringuito de las playas de Perpignan, junto a un camping muy conocido de la zona. “Gorburu” alias Zapatero o viceversa, aún no era presidente del Gobierno pero era muy necesario que lo fuera por su gran predisposición a ceder ante todas las pretensiones del independenismo catalán y el el terrorismo etarra.

Pocas semanas después, se produjeron los terribles atentados del 11-M y “Gorburu” accedió al poder en España, después de que un sector de la inteligencia española “contaminara” al ministro de Interior, Ángel Acebes, para provocar la indignación de los españoles. “Gorburu” llegó al poder sin creérselo él mismo y fue cuando Carod Rovira, en verano de 2004, en una reunión con Zapatero le contó con el máximo detalle al nuevo presidente como era posible extender la tregua a toda España si dejaba a ETA presentarse a las elecciones generales, autonómicas y municipales mediante una marca política limpia.

Zapatero contestó a Carod Rovira que para ello, había que quitar “piedras del camino”, entre otras, el que fuera Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional-Eduardo Fungairiño- pues era muy proclive a la ilegalización de los sucesores de Batasuna. Y así lo hizo en 2006. “Gorburu” era muy bien visto entre los jefes del aparato político de ETA, "Josu Ternera", "Mikel Antza", incluso el propio Otegi quien tenía línea directa con el actual presidente del Tribunal Constitucional, en aquella época Fiscal General Cándido Conde Pumpido. Hoy día, los mimos individuos que traicionaron a España, con Zapatero alias “Gorburu”, están muy bien posicionados con Sánchez, al que hoy denominan en el mundo batasuno “Bildu-Gorburu”. Buscará lo mismo que Zapatero pero esta vez con ETA y con los golpistas catalanes. La historia se repite.