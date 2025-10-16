El lujo de la carne y el pescado

El precio de los alimentos sin freno desde que se puso fin a la pandemia, causante primigenia de la crisis inflacionaria, con un repunte del IPC que ha puesto contra las cuerdas los bolsillos de los hogares –con especial incidencia en las clases medias– después de que productos básicos de la cesta de la compra se hayan encarecido exponencialmente: los huevos lo han hecho un 66%, la ternera y la leche un 44% o las verduras un 33%. Carne y pescado parecen ya artículos de lujo y muchas familias han reducido al mínimo su consumo. Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia, la cesta de la compra ha disparado su precio un 38% y su Gobierno ha ignorado una y otra vez la petición del Partido Popular de aliviar la situación con la deflactación de la inflación en el IRPF. Prefiere engordar las arcas de Hacienda antes que coser los agujeros de los bolsillos de las familias.