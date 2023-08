El papel del Rey

Estos días leo, escucho y recibo mensajes estrafalarios sobre el papel constitucional del Rey en el proceso de designación del líder que tiene que defender su candidatura a la presidencia del Gobierno en el Congreso. He de reconocer que tantos exégetas de la Constitución me abruman, así como la campaña desatada contra Feijóo por la «factoría» propagandística organizada por Miguel Barroso el Cubanino y José Miguel Contreras. El mensaje de que Feijóo presiona al Rey para que le designe es ridículo y falso. Por otra parte, Felipe VI sabe mejor que nadie cuál es su función constitucional y la cumplirá con la eficacia que le caracteriza. No hay nada peor que los monárquicos militantes que hacen su peculiar interpretación de lo que tendría que hacer. El comportamiento de los que no acuden a la ronda de consultas es impresentable, pero hay que recordar que son los amigos políticos de Sánchez. El gobierno que pretende formar necesitará, una vez más, a unas formaciones que quieren destruir España.

Es algo que no critica la izquierda política y mediática, que solo está preocupada por Vox, la Guerra Civil y Franco. No sé qué harían si no tuvieran estos temas para manipular a la opinión pública y movilizar a la izquierda con la película de terror político que ha organizado la factoría de los Migueles. La Corona actuará en este proceso con una exquisita neutralidad. Hay dos posibles candidatos y deberá designar al que pueda contar con una mayoría que le permita superar el trámite en la Cámara. No es necesario que los enemigos de España acudan a la ronda, porque es suficiente el compromiso de Sánchez. No tiene más que complacer las exigencias de Puigdemont. Con Junqueras no tiene que preocuparse, porque todo es teatrillo en clave interna catalana. ERC necesita al PSOE. Está encantada con la agenda radical del líder socialista, ya que ha decidido erigirse en un moderno Largo Caballero. Junqueras se debe sentir como Companys. En el caso de que Sánchez decline, le corresponde a Feijóo intentarlo, aunque solo sea para poner en marcha, como dijeron algunos cursis, el reloj de la democracia.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)