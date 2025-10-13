La «paz de Trump» llega a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo el egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, presidirán la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza, que contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de enfrentamiento a raíz del ataque terrorista de Hamás, que provocó más de un millar de víctimas, entre asesinados, violadas y secuestrados. Trump será el gran protagonista de un acto que será posterior al esperado discurso que dará ante el Parlamento israelí (knéset) y antes de reunirse con las familias de los rehenes de Hamás. Toda una declaración de intenciones con su mayor aliado en Oriente Medio y la única democracia real de la zona. Nunca olvidemos esa condición.