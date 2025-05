El poder de lo inesperado

A finales de los años 50, un joven periodista se acercó al primer ministro del Reino Unido, Harold Macmillan, y le preguntó cuál era el mayor desafío para un gobernante. La respuesta de Macmillan se ha convertido en una cita muy repetida desde entonces en la política británica: «events, my dear boy, events» o, traducido de un modo no estrictamente literal, «los acontecimientos inesperados, mi querido muchacho». Nada altera más el pulso de quien está en el poder que ser superado por acontecimientos inesperados que, por su propia naturaleza, quedan fuera de su dominio. Es lo que se conoce como el control de la agenda política.

Pedro Sánchez ha perdido el control de la agenda política. Cada semana que transcurre en esta anómala y extravagante legislatura, resulta más evidente que Moncloa no consigue que los asuntos de debate público sean aquellos que interesan al presidente, sino aquellos que erosionan su imagen y la de su gobierno. El serial de los mensajes que intercambió con José Luis Ábalos provoca un intenso deterioro, ante la evidencia de que no lo pueden frenar y de que no saben qué acabará saliendo a la luz pública.

Un gobierno es consciente de la verdadera envergadura de su poder cuando dispone de la capacidad absoluta para que los debates nacionales estén bajo su mando; cuando es noticia aquello que quiere el gobierno; cuando es noticia aquello que perjudica a la oposición. Pero hace tiempo que eso no ocurre.

Las fuentes habituales de Moncloa, encargadas de colocar en los medios el argumentario oficial, insisten en que este episodio de los wasaps no alterará el transcurrir de la legislatura. Así será, si se entiende que el transcurrir de la legislatura consiste en que Sánchez mantenga el poder gracias a que no existe una mayoría alternativa que pudiera imponerse en una moción de censura. Y es exactamente eso en lo que consiste, según la doctrina implantada por Sánchez, cuando la noche de su derrota electoral del 23 de julio de 2023 se dirigió a los militantes del PSOE en la sede de Ferraz y les dijo «somos más». Debió añadir «da igual quiénes».