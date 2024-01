Quousque tandem Pedro, Yolanda y Page

Marco Tulio Cicerón (106AC-46AC), cónsul de Roma y uno de los grandes oradores clásicos, pronunció en el Senado romano su célebre discurso contra el «golpista» Catilina, que comenzaba con «Quousque tandem», es decir, «¿hasta cuándo?». La aclaración parece ociosa, pero quizá necesaria en tiempos en los que una «vice» del Gobierno confunde a Juana la Loca con Juana de Arco. La pregunta ciceroniana, más allá de su retórica, es también la gran cuestión que deben resolver Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y también el socialista manchego Emiliano García-Page. El inquilino de La Moncloa, que tiene desconcertada y preocupada –cuando no indignada– a una parte no menor de su clientela más influyente y preparada, debe decidir hasta cuándo –y cuánto– está dispuesto a ceder a las exigencias de los «indepes» de Puigdemont y a las que se anuncian en el horizonte de ERC, el PNV y también de Bildu. Si el filósofo Radovan Richta (1924-1983) inventó lo del «socialismo con rostro humano» para defender la Primavera de Praga de 1968, reprimida con sangre por el régimen comunista de Moscú, los asesores del presidente han parido el concepto terrorismo respetuoso con los derechos humanos. No es broma. Lo siguiente, quizá «terrorismo con rostro humano», sin víctimas.

Mientras tanto, Yolanda Díaz busca votos en Galicia con su persecución de más o menos ricos y empresarios. Demoniza los salarios altos y quiere que los trabajadores figuren en la dirección de las empresas. Es la versión postmoderna de Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021), uno de los coroneles de la Revolución de los Claveles de Portugal que le dijo a Olof Palme (1927-1986), el histórico socialdemócrata sueco: «Vamos a acabar con los ricos». El nórdico, atónito, respondió: «Es curioso, nosotros queremos acabar con los pobres». Completa el esperpento Emiliano García-Page, que vuelve a apuntarse a llevar la contraria al Gobierno al reclamar para Castilla-La Mancha parte de los 3.000 millones de un fondo para las Comunidades infrafinanciadas, propuesto por Fedea. El manchego señala que el PSOE está en «el extrarradio» de la Constitución pero se quedará ahí y no moverá nada contra Sánchez. Quousque tandem Pedro, Yolanda y Emiliano, diría ahora Cicerón.