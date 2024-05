¿Sánchez quiere eclipsar a Illa?

Es evidente que sí. Tras el fracaso en Galicia y el mediocre resultado en el País Vasco, donde sólo aspira a que gobierne el PNV y pillar algún cargo para mantener la red clientelar, la gran esperanza de Sánchez es conseguir una victoria en Cataluña. Por ello ha decidido volcarse para apropiarse de la victoria de Illa, si es que finalmente se produce. Por supuesto, en caso contrario sería el gran ausente. La estabilidad de la legislatura depende de lo que pase el próximo domingo. Sánchez siempre ha menospreciado a Puigdemont y le irritan sus delegados en Madrid, pero es el único que puede poner fin a su carrera política. El expresidente catalán no confía en el líder del PSOE porque no le gustan ni los mentirosos ni los que cambian de opinión. En cambio, sabe que el PP es previsible a pesar de la manipulación que hicieron los medios y los periodistas sanchistas asegurando que Feijóo aceptaba los indultos y se había planteado la amnistía. Era otra mentira, pero no les importa. Por cierto, en el momento en que se apruebe la amnistía tendrá las manos libres para apoyar una moción de censura que derribe al sanchismo.

La única oportunidad que tiene Sánchez es jubilar a Puigdemont, algo que no parece probable según las encuestas, o que consiga la presidencia de la Generalitat. En este sentido, es capaz de sacrificar a Illa para salvar su cargo. En el caso de que no sea presidente quedará liberado y le podrá retirar su apoyo. Puigdemont no olvida las cosas que dijeron Sánchez y el resto de dirigentes socialistas. No se fía de ERC porque le traicionaron. Y sabe que unos y otros lo volverán a hacer si se les presenta la oportunidad. Ha pasado más de cinco años en lo que llama un exilio y solo el chantaje le ha dado la oportunidad de cambiar su suerte. Por ello, le sacará a Sánchez todo lo que pueda, incluido el referéndum y un concierto, y lo humillará como considera que hicieron con él. Conoce muy bien a su interlocutor y sus aliados. Se ha convertido en una marioneta. La regeneración es que los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA sean los que manden en España.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)