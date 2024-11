O la gestión de esta tragedia ha sido muy mala o no somos tan primer mundo como nos creemos. Elijan ustedes. Yo me quedo con la opción de que la incompetencia con la devastadora DANA ha sido tan grande como la tragedia. Nuestro Ejército debería haber sido movilizado el mismo martes por la noche, pero quienes tenían que tomar las decisiones volvieron a enzarzarse en protocolos, debates competenciales y, lo más obsceno de todo, en buscar la mejor posición política. O quizás es que lo que preocupaba era mancharse lo menos posible en el barro de la muerte.

Nuestro burocrático modelo de protección civil no ha funcionado. Y lo más grave es que lo más probable, diría que lo seguro, es que cuando pase al olvido mediático y político esta tragedia -jamás pasará al olvido de todas las víctimas-, el sistema de protección civil seguirá siendo el mismo. Y será así porque saben que tenemos poca memoria si el duelo no es personal, y creen, además, que la mala gestión, incluso con centenares de víctimas, acabará no teniendo coste. Si hoy preguntas a profesionales sanitarios, la conclusión que se saca es que todo sigue más o menos igual si volviera a caernos encima otra pandemia. Y así pasará de nuevo cuando nos llegue la siguiente DANA o la siguiente catástrofe, la incompetencia y la política volverán a ganar la batalla a la memoria de nuestros muertos.

Podemos hasta renunciar a que nos respondan a la pregunta de quién tenía la obligación de activar a tiempo todos nuestros mecanismos de predicción y prevención. O de qué medidas se adoptaron para paliar los efectos de la DANA y en qué momento. O de en qué hora se activó la UME. Porque lo importante es que en las horas y días posteriores a la riada se pudo evitar más sufrimiento, y posiblemente muertos, si la coordinación entre la Administración del Estado y la Generalitat hubiera estado mejor engrasada y se hubiera colocado a las víctimas por encima de consideraciones competenciales. Nuestro sistema autonómico, con hasta siete comunidades con normas propias de protección civil, no ha funcionado. De la misma manera que es incomprensible, porque también hay que decirlo, que este Gobierno convoque Consejos de Ministros extraordinarios para aprobar decretos con cesiones a los partidos independentistas, es decir, para mantener los sillones del poder, y no lo haya reunido en toda la semana del drama humanitario para aprobar, al menos, la declaración urgente de zona catastrófica.