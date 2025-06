La semana pasada, Pedro Sánchez firmó el compromiso de dedicar el 5% del PIB a gastos de defensa en la próxima década. Pero inmediatamente, después de comprometerse por escrito, insistió una vez más en que solo gastará el 2’1%. Los más expertos analistas internacionales consideran que es una innovadora estrategia política que sería adecuado llamar trastorno patológico ciclotímico. El estilo pionero de ese tipo de acción política –que Sánchez sigue entre animoso y desesperado– fue el de Donald Trump con los aranceles.

Que la política del nuevo siglo vaya a basarse en líneas de conducta propias del desorden bipolar me parece todo un notición. Lo más interesante sucede a continuación, cuando sus protagonistas se ven obligados a explicarlo intentando darle forma de relato coherente. Un buen ejemplo sería la declaración ante el Supremo de Santos Cerdán. Al igual que en esa película tan de moda de Oliver Laxe, intentan hacer verosímil lo inverosímil, pensando que con eso ya han justificado su acercamiento el desorden. Me temo que, de una manera un tanto atropellada, confunden la verosimilitud con la veracidad. Para casos como ese, el diccionario suele ser una buena ayuda. Intentar por cualquier medio que algo parezca verdadero no significa que te estés adentrando en la verdad de las cosas.

Las relaciones de las sociedades de cada época con sus propias mentiras son curiosas. Las envuelven en eufemismos, en grandilocuencias, pero solo consiguen mostrarnos con ello que hace tiempo que han perdido el norte. Una vez más, la vida supera al arte holgadamente. Y, por eso, eternamente el arte no será otra cosa que una exploración de la vida humana. Una exploración que fracasa muchas veces.

Personalmente, deseo a nuestra sociedad un pronto restablecimiento de ese sarampión de verosimilitud vacua. Porque si no, lo que nos espera es sencillamente algo que nadie constructivo consideraría un avance: un simple futuro de votantes bipolares.