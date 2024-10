Miquel Roca: “La libertad quiere decir aprender a respetar al adversario y no únicamente respetarlo sino hacer posible que exista”

Y en este encuentro único deja frases para recordarlas:

“Una de las cosas que uno aprende con la edad, es que esto de la sabiduría es muy escaso. Lo único que hemos de valorar todos es ponerle a la vida siempre un punto positivo, un punto optimista y un ejercicio de humildad brutal porque sabemos muy poco”

“Yo nací en la política. Siempre he vivido en una situación de compromiso político"

"Siempre me tocó correr delante de los policías y al cabo de un tiempo las cosas variaron y los policías nos protegían”

En este PODCAST escucharéis a Miquel Roca y confirmaréis la importancia de realizar esta entrevista, porque es uno de los siete ponentes a los que se les encomendó la redacción de la Constitución en 1978, porque ha vivido tantas cosas en varias épocas que no pueden caer en el olvido y que los jóvenes y no tan jóvenes deben de oír, porque la historia nos da datos y hechos reales que ayudan a tener más conciencia y sobre todo en estos tiempos extraños en donde parece que nadie se pone de acuerdo. Miquel Roca saber elegir siempre la palabra justa, la frase adecuada que ayuda a llegar a lo más profundo de su mensaje y deja un legado único contando una mínima parte de los episodios en los que ha participado y que han marcado la sociedad española.

Empezamos por el principio, su infancia, sus padres, sus hermanos...

Cuando habla de su cuna pone más acento cuando menciona que viene de una familia fantástica que le ayudó a ser lo que es y siente pena por haberse quedado solo después de haber tenido 6 hermanos, pero como él mismo dice: “Es el precio de haber sido el pequeño de siete hermanos”.

Subraya que nació en la política y así lo explica: “El mismo día que yo nací, los nazis bombardearon Burdeos” .

Miquel Roca nació en Cauderán, una localidad ubicada a las afueras de Burdeos en Francia. A los 8 meses de haber nacido inició su vida en Cataluña. Su padre fue un político muy ligado a la Generalitat de Catalunya. Miquel cursó la carrera de derecho en la Universidad de Barcelona y ya desde la escuela, arrancó su compromiso político con la lucha antifranquista. Fue profesor en la Facultad de Derecho, defendió a varios acusados ante el tribunal de Orden Público, fue miembro de las juventudes de UDC…Diputado por Barcelona y después portavoz del grupo parlamentario catalán en el Congreso de los Diputados a los 37 años, representó a su partido en los Pactos de la Moncloa, más adelante fue el responsable de elaborar el anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, después fue candidato a Convengencia i Unió (CiU)…. Y muchos, muchos etcéteras.

Dirigente del nacionalismo catalán. Se retiró de la política en 1999 y se ha dedicado en cuerpo y alma a su profesión como abogado y aquí en su despacho de Barcelona es en donde recibe a La Razón para grabar este Podcast que sin duda quedará para la historia.

Miquel Roca confirma que ha vivido siempre en un ambiente muy politizado, con conciencia política y con una clara desvinculación con todo lo que el franquismo representó y conociendo lo que era vivir en la oposición desde pequeño.

“Mi escuela era un residuo de una enseñanza mas vinculada a los planteamientos más avanzados en el campo educativo. Siempre he vivido en una situación de compromiso político”.

Uno de los siete ponentes a los que se encomendó la redacción de la Constitución española de 1978

¿Estaba en tus deseos participar en algo de tal envergadura?

En absoluto, era imposible, para nosotros los jóvenes, la lucha contra el franquismo era una lucha muy del día a día, no existía un proyecto de futuro y mucho menos el participar, incluso, quince días antes de que me designaran no habías pensado jamás que tú fueras ponente de una Constitución. Tiene algo de lógica porque en mi condición jurídica y de profesional de la abogacía y profesor, tenía un cierto sentido que en aquel momento pensaran en personas con vinculación al derecho. Por eso los siete ponentes procedemos de este campo jurídico desde Jordi Solé Tura mi compañero de Cataluña o Gregorio Peces Barba o José Pedro Pérez Llorca, Gabi Cisneros, Manolo Fraga y mi compañero Miguel Herrero que comparte conmigo el inmenso honor de ser los últimos testigos vivos de ese episodio tan positivo que vivimos. Nuestra elección se pactó, porque había la necesidad de crear la Comisión Constitucional y esta comisión designó una ponencia de siete en donde estaban representados el grupo socialista, el grupo de la UCD, el grupo de Alianza Popular en aquel momento, el grupo comunista y el grupo de la minoría vasco-catalana de la que yo era el representante. En aquel momento no teníamos la experiencia parlamentaria ¿Qué quería decir ser ponente constitucional? Era un paso más hacia la recuperación democrática en España.

La transformación de España

Sobre las vicisitudes del paso a la democracia Miquel Roca asegura que fue más fácil de lo que uno se imagina y lo aclara: “Porque había una voluntad colectiva muy importante. Yo siempre he dicho que nosotros en términos de literatura latinoamericana fuimos unos “meros escribidores” de la Constitución. Los ciudadanos, el pueblo, nos decían: ¡Escríbanla!. No sabíamos mucho de la terminología jurídica que teníamos que emplear pero sabíamos lo que nos estaban pidiendo.

De la manera cómo lo cuenta en el minuto 12:09 del Podcast, podéis apreciar en su tono, lo que narra de aquellos años, lo que los españoles querían para darse a sí mismos, la oportunidad de construir una convivencia en libertad durante muchos años.

“Muchos países desearían poder tener una referencia longeva y España la tiene” Miquel Roca

Roca también señala la tristeza de vivir una guerra civil: “Porque la guerra es con el vecino del tercero primera, a veces dentro de la propia familia, bandos que arruinaban la convivencia familiar y esto lo hemos vivido. España ha sido una historia muy traumática” y señala: “Sigue habiendo discrepancias más de las que uno desearía, de acuerdo, pero allí hay un acotamiento y esto es algo que deberíamos aprender a valorar”.

¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre el Front Obrer de Catalunya y la Capuchinada?

Sobre esto Miquel Roca exclama: “Esto sí que es historia”

Él perteneció al Front Obrer de Catalunya y me explica que era la rama en Cataluña de lo que en el conjunto de España era el Frente de Liberación Popular. En momentos de regímenes totalitarios como el franquismo, toda Europa vivía una convulsión social, en la que se buscaba una salida frente al totalitarismo de derechas frente al totalitarismo de izquierdas contra el Estalinismo por lo que surgieron movimientos revolucionarios de base minoritaria pero muy activa y provocadora de un ejercicio de libertad: “Esto fue un momento que la revolución de mayo en Francia puso de manifiesto que no tenía viabilidad y estos movimientos se recondujeron en la potenciación de formaciones políticas, más tradicionales y más históricas que pudieron dar respuesta de una manera mas estable a los problemas que la sociedad tenían planteadas. Estos movimientos de liberación siempre tienen escenarios en el mundo del trabajo, la clase obrera y en el mundo de la universidad".

Sobre La Capuchinada Roca cuenta que fue un movimiento desde el asambleísmo universitario, una asamblea que se celebró en el convento de los Capuchinos en Barcelona en donde los estudiantes y profesores se encerraron que al final, la policía los acordonó y que allí se quedaron: “Esto hizo que este momento se convirtiera en noticia durante unos días con una simbología muy importante. Fue un acto de resistencia que la gente comprendió y que provocó la solidaridad de muchos".

Hablar con Miquel Roca Junyent es hacer un repaso por muchos de los pasajes que España vivió durante esos años durante la recuperación democrática porque afirma que está llena de este tipo de incidentes y de manifestaciones porque lo que había era un deseo de libertad y de democracia que explosionaba a ritmos distintos en unos sitios y en otros, en una parte y en otra del país.

Una imagen única y emocionante en el Congreso de los Diputados

Cuando se constituyó el Congreso de los Diputados después de las elecciones del 15 de Junio de 1977, el primer paso fue crear una mesa de edad y como Roca dice: “Los resistentes tenían más años que los jóvenes. Estábamos allí y de repente vimos bajar por aquellos escaños a Dolores Ibaurri La Pasionaria y a Rafael Alberti, cogidos de la mano, ayudándose, bajando los escaños para encontrarse al pie de la mesa con otro diputado que era Esperabé de Arteaga que pertenecía a un campo ideológico muy distinto, se saludaron y subieron para presidir aquella mesa. Todo el mundo aplaudió, tenías coloraciones muy distintas. Era un paso muy fuerte. Todos tenemos en nuestras vidas heridas, siempre hay heridas, pero en aquel momento cada uno las había archivado y lo que quedó fue la imagen de la plenitud, allí está, esta España heterogénea, diversa, contradictoria, convulsiva…Con todas sus pasiones desordenadas a lo largo de la historia y de repente aquello se encausa para constituir una mesa de edad en donde están los que antaño quizá se habían llevado a tortas”.

Roca afirma que a veces le apena que algunos en este momento quieran afear aquello como si fuera una como componenda muy pactista y subraya: “Claro, la libertad es pacto y quien no lo entienda no sabe lo que es la libertad, porque la libertad quiere decir aprender a respetar al adversario y no únicamente respetarlo sino hacer posible que exista el adversario”

¿Qué comporta el pacto?

Comporta alejarse muy a menudo de lo que pueden ser las posiciones más estrictamente propias, voy a ser en parte de mi propio planteamiento voy a ser en parte para integrar algo que compartamos muchos más. Esto es la esencia de la democracia.

¿Por qué ahora hay tanto desacuerdo?

Porque quizá hemos olvidado que ganar la libertad no es fácil, pero aprender a vivir en ella sí que es muy difícil. La libertad se consolida cada día. Se practica cada día y con dificultades porque a medida que disfrutamos de la libertad, lógicamente hay más expresiones ideológicas, cuando la libertad es escasa, hay un combate de mayorías muy a favor y en contra. Cuando afortunadamente tienes más libertad los matices generan cuerpos ideológicos y esta discrepancia solo tiene una via que es la de coincidir en planteamientos que todos los ciudadanos puedan sentir que los comparten.

¿Hubieras hecho algo diferente a lo que hiciste?

No me interesa, seguramente si me pongo a pensar debo de tener una libreta escondida con una listita secreta, de lo que deberíamos de haber hecho (lo dice sonriendo…) No podemos torturarnos constantemente sobre aquello que pudimos haber hecho y no se hizo, lo que hay que positivizar es lo que en todo el mundo se valora muchísimo. Todos los buenos profesores de Oxford o de Harvard o de Yale, hablan de la transición española con una admiración profunda. Es la transición hacia la democracia más explicada y más seguida y más atendida por todo mundo, porque fue algo casi insólito.

Miquel Roca en su despacho de Barcelona Roca Junyent Alicia Romay

Miquel Roca : Don Juan Carlos cumplió con su obligación y no lo hemos de olvidar nunca.

¿Y sobre el papel de Don Juan Carlos?

Tuvo un papel fundamental, cumplió con su obligación. A veces la gente tiene la tendencia a hacer elogios. El rey Juan Carlos supo interpretar en aquel momento lo que el país le demandaba y lo supo interpretar, como lo hizo Adolfo Suárez o como Santiago Carrillo o como Manolo Fraga. Hubo una serie de personajes que supieron muy bien interpretar lo que en aquel momento la sociedad les estaba demandando e hicieron un papel muy importante que no debemos de olvidar nunca. Y muchos dicen: pero han cometido muchos errores. Sí, pero no les neguemos que en un momento determinado supieron trasladar al conjunto de la sociedad una imagen y unas actuaciones que comprometían a la propia sociedad y que la tranquilizaba.

El Procés: “Yo lo que deseo es que para Cataluña y para España, todo se encauce en el camino del diálogo y de la constitucionalidad de los actos”

¿Me podrías comentar algo sobre el Procés?

Todo cuanto podamos hablar de ello, unos lo valorarán positivamente otros tendrán discrepancias. La Constitución no nos la dimos para no cumplirla y un requisito que debe tener es que pueda ser reformada. Pero no debe de ser reformada según el capricho del día, es algo que debe tener su solemnidad. Es como un régimen de una comunidad de vecinos.

Os recomiendo escuchar sobre este apartado el (minuto 31:10 del Podcast) y cómo de manera brillante y amena Miquel Roca explica el funcionamiento de una constitución y pone como ejemplo a una comunidad de vecinos con situaciones geniales: ¿Quién tiene derecho a coger el ascensor?, ¿A qué hora se echan las basuras? ¿Quién es el presidente de turno…) poniendo de relieve: “Esto es convivir” ¿Y se puede cambiar la fachada del edificio? ¡Claro que se puede cambiar! pero no va a cambiar la fachada de la casa cualquier vecino…Una manera extraordinaria muy coloquial de explicar el funcionamiento y el papel de una constitución.

El derecho es fundamentalmente la norma y la voluntad de cumplirla.

Roca es abogado y habla sobre ello dirigiéndose a los jóvenes aspirantes: “No hay profesión más importante en el mundo que la nuestra, porque somos los primeros garantes de los derechos de los demás”. Y destaca: “Cuando un ciudadano tiene un problema no va al juez (con perdón) va al abogado”. Y así califica la actividad del abogado: Es una profesión dura, difícil e incómoda …Los ejemplos que pone son para escucharlos y disfrutarlos (minuto 37:47 del Podcast).

Habla de los retos de la digitalización, sobre el impacto de los criterios de la transparencia, del compliance y de la governance y de la sostenibilidad: "Todo esto cambia en nuestra profesión, pero hay una cosa fundamental: Cuando un cliente se acerca a ti abogado, viene con un problema y tu obligación es que se vaya tranquilo y te quedes tú con el problema”.

¿Y sobre "esa incertidumbre que en la juventud se acusa tanto actualmente?

La incertidumbre acompaña a la historia de la humanidad. Yo tampoco lo tuve fácil y nuestra generación tampoco lo tuvo fácil.

¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes que quieren ser políticos?

Antes que nada agradecérselos, es muy importante, pero decirles que la política nunca puede ser vista como una profesión, la política es una vocación. Lo que quiero decir es que si se accede a una responsabilidad política, desde las ocho de la mañana hasta que te acuestas estás al servicio de.

Es un compromiso profesionalizado, pero con un elemento de vocación. La política es servicio público, es servir a la sociedad.