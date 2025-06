El podcast de Carmen Morodo: "Ábalos y Koldo no se reconocen a si mismos"

La subdirectora de LA RAZÓN ha analizado las declaraciones del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de Koldo García, sucedidas hoy ante el Tribunal Supremo, en las cuales han negado todo. Carmen Morodo asegura que "el que mueva primero ficha" y colabore con las autoridades, tendrá unas condiciones más favorables en caso de una hipotética condena.

Recuerda que tanto Ábalos como Koldo poseen material para sacar a la luz y que, desde el Supremo y la UCO se plantea abrir una investigación sobre una presunta organización irregular del PSOE. Asimismo, también recalca que queda el caso de los hidrocarburos, lo que otorgará más complicaciones para el Presidente del Gobierno.

"Si estuviese bien aconsejado, Sánchez, lo que debería hacer en estos momentos, es asumir que la dimisión no es reconocer que tú has formado de esa trama. No sé por qué tiene que estar tan mal vista. Su única salida sería esa dimisión [...], convocar unas primarias, nombrar otro secretario general y que a partir de ahí el PSOE intente remontar", sentenció.