El podcast de Carmen Morodo: ¿Y si Errejón no es culpable? 

Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN, plantea lo poco que se habla del linchamiento a Íñigo Errejón. Reivindica la figura de la presunción de inocencia ante la denuncia por presunta agresión sexual por la que tendrá que declarar, y que, a pesar de que el ex de Sumar no ha dado explicaciones y habría realizado presuntamente actos de dudosa índole, no merece que se le condene de manera civil antes de ser enjuiciado.

Asimismo, destaca la incongruencia de la izquierda al condenar a Errejón para, posiblemente, "limpiar sus conciencias" ante sus actos, bien sea por presunta complicidad, creando así una diferencia marcada entre lo que defienden las izquierdas y lo que practican.

Finalmente, quiso condenar de manera contudente los actos de Errejón, así como del machismo y alega que "el feminismo va de hechos" ante las condenas "tan exageradas" de "ciertos señores" a la hora de sancionar los comportamientos del expolítico.