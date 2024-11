Podcast con Cristina Almeida: “La política, no es ganar al otro. Pensar distinto no es ser enemigo, sino es ejercer la libertad de cada uno”

Cristina Almeida habla claro como nos tiene acostumbrados: “Y vamos para atrás primero, porque no hay diálogo en el Congreso, los grupos no están para dialogar. La oposición solo sabe pedir dimisiones y dimisiones y no se dan cuenta de que ellos no han tenido para sumar, y no lo tienen porque se han ido hacia la extrema derecha y la gente no quiere eso pero no da tampoco para poder ir para el otro lado. Es verdad que el gobierno tiene que hacer equilibrio, pero en el equilibrio está la capacidad de diálogo que muchas veces es muy difícil".

Escucha el PODCAST entrevista conCristina Almeida

Nos encontramos en la Fundación San José en donde lleva seis meses ingresada haciendo rehabilitación. Nos vimos y no pudimos evitar recordar cuando nos encontrábamos en los pasillos de Palacio de Justicia y particularmente de este momento irrepetible:

El encargado de la sala de togas en el Palacio de Justicia de Madrid en la Plaza de las Salesas alertó que Cristina Almeida venía con un traje de cretona con flores ibicencas y que la letrada pedía su toga para actuar en un juicio. La que se montó fue grande. Había cambiado la Ley Orgánica del Poder Judicial - 1985- (Los abogados ya no tenían la obligación de vestir de blanco y negro y portar corbata). Así la conocí, defendiendo su derecho de actuar en un juicio llevando un vestido con flores y nos lo cuenta en este PODCAST con su gracia tan personal entre otros muchos momentos: “Recuerdo que Mingo, la persona que nos daba las togas me dijo: Doña Cristina, es que yo no se la puedo dar. ¡Que no viene de blanco y negro!”. A lo que la abogada respondió: “Vente conmigo. Y me llevé a Mingo a la sala de la audiencia en donde yo tenía que actuar y les dije a los presentes, señores: ¿Vengo decentemente vestida? Y todos asintieron: “¡Vienes guapísima!” Cristina le dijo al responsable de las togas: "¡Entiéndete!". Acto seguido, salieron de la sala y encontraron a Antonio Pedrol (Decano del Colegio de Abogados de Madrid) al que le dijo: “Que han cambiado, que solo tenemos que ir decentes y me han dicho en la sala que vengo muy decente” a lo que el decano no se pudo negar y Pedrol mirando al encargado de las togas le indicó: “Mingo dale la toga …Cristina ya lo ha dicho".

En esta charla, recorre momentos cruciales de su vida y de España incluyendo la situación política actual.

“Recuerdo una infancia muy feliz, comíamos mucha mortadela y poco jamón. En el colegio de monjas en la educación pública, había dos puertas de entrada una para las que pagábamos y otra para las gratuitas” y no solo menciona esto en este podcast, sino también que llevaban uniformes diferentes. Sus recuerdos de infancia son vitales para conocer su mentalidad que tenía claro ya desde pequeñita.

Cristina Almeida, abogada y política, tiene una trayectoria clave en la vida política y la lucha por los derechos sociales en España. Nuestro encuentro hoy es muy especial porque para mí, charlar con Cristina Almeida es recordar una época importantísima en el mundo de la abogacía española.

Entrevista a Cristina Almeida Alicia Romay

“Nunca me han gustado las cosas injustas hacia nadie aunque fuera un enemigo” Cristina Almeida

Yo era traviesa, me daba un nivel de liderazgo. Siempre he tenido siempre esa idea profunda de la justicia, nunca me han gustado las cosas injustas hacia nadie aunque fuera un enemigo. Recuerda lo que le hacían en el colegio a una compañera que era la sobrina del obispo: “ Era una niña muy cabezona y ahora me arrepiento porque la perseguíamos, nos subíamos a una cuerda y nos tirábamos todas contra ella. Si ahora le pudiera pedir perdón se lo diría”. Cristina lo dice abiertamente que se acuerda y se arrepiente de haber hecho aquello, lo que ahora se denomina Bulling. (Minuto 11:52 del Podcast) Habla de sus inicios como persona sensible ayudando a personas. Recuerda cuando iba a la catequesis protestante, cuando repartía caramelos…

Escucharla es ver sin cerrar los ojos, la España de aquel entonces y la infancia de Cristina que recuerda muy bien que su madre tenía algo muy claro: “Toda la vida quiso que sus hijas estudiaran, recuerdo de pequeña que mi destino era estudiar". En esta parte de la conversación, es interesante escucharla para conocer cuáles eran los pensamientos de los padres de aquel entonces. (Minuto 15:25 del Podcast)

“Se pueden hacer las cosas con una idea de la religión” asegura Cristina Almeida “Pero yo tenía la idea de una y me la enseñaron con espíritu cristiano, a ser buena persona, de eso tengo la conciencia de haberlo sido siempre” y aclara que su manera de actuar no va en contra de su formación religiosa. Es muy interesante como explica este punto en el minuto 17:25 del podcast. Y a partir del minuto 18: 36, entramos de lleno al momento que mi invitada vivió durante la transición con un especial recuerdo del Congreso de la Abogacía y de Antonio Pedrol que era el decano. Fue un momento muy importante el que Cristina señala que fue cuando se aprobó la amnistía. En ese momento ella ya estaba defendiendo a los presos políticos como lo destaca: “Fue un momento importantísimo para definir como sería una España distinta a la que teníamos”. También recuerda su ingreso en el Partido Comunista que lo agradece hasta la fecha por todo lo que aprendió. “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía” era el grito que hacían.

Recuerda también cuando empezó a trabajar en temas de delincuencia juvenil. Ella quería hacer psiquiatría porque: “Siempre he querido saber porque la gente tiene en la cabeza estas cosas, quería ver cómo viene la delincuencia…

Descubrió la libertad

Y lo cuenta de manera excepcional porque muchos no conocen lo que es vivir sin libertad y escucharla es valorar tenerla.

“Cuando se defendía a un comunista, todo el mundo pensaba que el abogado era comunista” Otro momento genial es cuando repartía propaganda de Ruiz Giménez y venía Fraga a votar, “Yo le daba una y él me la rompía, le daba otra y me la rompía y yo le decía – yo tengo tiempo y ¡tengo sacos!".

“Que han detenido a tal, nos encerrábamos en el colegio, que viene el consejo de guerra de Burgos con la pena de muerte, nos encerrábamos en el colegio, que detenían a Jaime Gil Robles y a Pablo Castellanos e íbamos con Pedrol…” También cuando se presentaba en el colegio alguien y les decía: “¡Estos locales son del Tribunal Supremo y ustedes no tienen derecho a estar aquí y Gil Robles salía a aclarar que él estaba allí con ellas, las abogadas, porque su hijo estaba detenido…”. Situaciones así vivieron unas cuantas.

“Parece que el miedo lo tienen que tener los que no quieren la libertad” Cristina Almeida

Escuchar a partir del minuto 26:03 como recuerda uno de los momentos más terribles que ha vivido España “El asesinato de Atocha” y digo asesinato porque lo fue y porque Cristina Almeida me pide que no lo califique de matanza porque se le llama matanza en su pueblo cuando matan a los cerdos.

Es de poner la piel de gallina cómo narra, como recuerda aquel momento, cómo le llamaron por teléfono para comunicárselo porque ella estaba ese día en Chile ocupada con temas de mujeres y niños secuestradas.

“No teníamos miedo, nunca habíamos pensado que podían matar. Pensábamos que nos podían romper los papeles, entrar en el despacho, que te podían insultar, … no era un miedo a perder la vida”

La Guardia Civil le avisó que querían hacer un atentado en contra de ella. En su casa encontró un papel que decía: “Cerda te has librado de esta pero vamos a por ti. Y la firma era de la Triple A.”… Detalla como estaban organizados los abogadas en aquel entonces “Los laboralistas, los de barrios y otros que nos dedicábamos al Colegio de Abogados y al Tribunal de Orden Público “

En el PODCAST: Asesinato de Atocha a partir del minuto 26:19

A Cristina se le rompe la voz cuando va narrando cada minuto, cuando nombra a cada uno de sus compañeros asesinados y de la manera en que lo hicieron. “Esto no lo olvidaré en mi vida”

“Quiero especialmente agradecer, a título póstumo especialmente a Antonio Pedrol (Decano del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 hasta su fallecimiento en 1992) de cómo se portó con nosotros en el asunto de Atocha. Manuela y yo éramos las que siempre lo íbamos a ver . Yo no estaba aquí cuando sucedió lo de Atocha, Manuela lo fue a ver y el decano le dijo: “Manuela no te preocupes, estos son abogados y ayudantes de los abogados y saldrán de aquí (del Palacio de Justicia sede en aquellos años del Colegio). Para nosotros que éramos los comunistas, los rojos, que de repente las salas del Tribunal Supremo se abrieran para tener allí a los cadáveres y salir de allí al entierro fue impresionante. Pedrol se portó como un auténtico demócrata y humanamente lo que precisábamos en aquel momento.

Serie “Las Abogadas”

Yo sé mucho más de lo que cuenta la serie, pero se necesitarían varias series más para contar todo lo que vivimos. Los hechos están muy bien contados. Yo me consideraba divertida y en la serie salgo divertida. No intervenimos en el guión pero se puede ver claramente todo lo que vivimos.

La situación actual en el plano político

La política no es ganar al otro. Sino que entre todos logremos aumentar la libertad , la democracia, aumentar el nivel de vida de la gente, aumentar el salario de los trabajadores. Que la democracia es ir para adelante y cada vez con mayores derechos, y yo creo que ahora vamos para atrás.

“La política no se hace por profesionales de la política. Marcelino Camacho fue diputado y era un obrero de la Perkins, pero para estar en el Congreso tienes que tener ideas y proyectos…” Hoy los que van a hacer política, van a lo mejor sin formación pero piensan que hoy pueden ir, mira a Alvise que va a Europa con un grupo que se llama "Se Acabó La Fiesta" y así saca ochocientos mil votos…” Cristina pone algunos ejemplos para no perdérselos:(Minuto 39:14 del podcast)

¿Pero quién sigue a Sánchez?

"Sánchez tiene la capacidad, con concesiones, de formar un gobierno, cosa que no ha podido hacer el Partido Popular porque no ha logrado convencer a una serie de grupos que podrían estar a su lado. En el minuto 45 opina sobre la postura y la situación del Partido Popular. Ahora mismo hay poco sentido de la construcción y hay mucha gente que en la política" Almeida subraya.

Cristina opina: "Es tan triste que en el Congreso se puedan decir las barbaridades que se dicen y los insultos. Yo en mi vida he estado enfrentada a nivel personal con el PP ni con Convergencia y Unión… hacíamos coloquios con ellos. La derecha gobernaba … o la izquierda … Siempre ha habido diálogo, siempre ha habido respeto, no ha habido insultos por mucho que pensáramos distinto. Pensar distinto no es ser enemigo, sino es ejercer la libertad de cada uno. Ahora se va a atacar mas a las personas que a las ideas.

Sobre la educación actual: "Como no se educa a nadie en la libertad pues en las escuelas nos encontramos que no se cuenta la historia de la democracia, no se cuenta lo que ha costado, no se cuenta lo que es una dictadura, porque en el fondo hay un grupo que no lo permite porque hay alguien que quiere ir a la dictadura. No te digo los del PP que están convencidos que hay que tener una democracia distinta de la que hay. Sin embargo VOX, si está por ir a una dictadura, por lo tanto hay algo aquí que no tira y la democracia no está siendo regada, cuidada, cultivada para que crezca, sino que está pisoteada para que no crezca".

Un mensaje a las nuevas generaciones

“Las nuevas generaciones en general no están en la política pero yo les diría que si no se implican en el desarrollo de la democracia, no van a ver crecer la democracia y si no crece la democracia, se hunden ellos mismos” y agrega: “Que pierdan el miedo a la palabra política porque políticos somos todos, los que se abstienen porque no participan, los que votan sí o votan no…”

Y por último (Minuto 45:04 del podcast) Cristina dedica unas palabras a la Sanidad Pública en donde desde hace seis meses se está rehabilitando. Habla de los servicios, de las carencias, del personal y sus esfuerzos y de la atención que ha recibido en la Fundación San José en Madrid.