IU y Podemos pactan «in extremis» la lista del 19-J

Sobre la bocina. IU y Podemos han alcanzado «in extremis» un pacto para la lista conjunta a las elecciones a la Junta. Las discrepancias sobre quién debía liderar el «frente de izquierdas», que habían dilatado el acuerdo, se resolvieron al filo de la medianoche, plazo para presentar las candidaturas. La división había sido la nota dominante, pero justo cuando expiraba el plazo de presentación de las coaliciones electorales se rubricó el acuerdo. IU había propuesto a Podemos tener la mayoría del grupo parlamentario a cambio de que su portavoz en la Cámara, Inmaculada Nieto, fuera la candidata. Podemos, por su parte, propuso la fórmula contraria, con el diputado por Cádiz y guardia civil Juan Antonio Delgado como cabeza de cartel. Finalmente, Nieto será la candidata y Deglgado cerrará la lista por Cádiz.

En las horas previas, el ex líder de Podemos Pablo Iglesias caldeó el ambiente señalando abiertamente sus preferencias por Delgado. «Precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía», aseguró, aunque señaló a renglón seguido que a él no le corresponde «decir nada», sino que quienes deben «hablar» son «Podemos, IU y las fuerzas políticas que se tienen que poner de acuerdo». «Puedo decir lo que opino en los medios, pero no me corresponde hacer ningún análisis o comentario», añadió. Las conversaciones las mantenían Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País Andalucía. El partido de Errejón es el que más reticencias mostró desde el principio, puesto que cerró su propio proceso orgánico a finales del año pasado e incluso eligió a su candidata, Esperanza Gómez. Esta formación se unió a los rescoldos del andalucismo, concretamente a Andalucía X Sí y a Iniciativa del Pueblo Andaluz. A comienzos del mes de abril se desmarcó de un encuentro con el resto de fuerzas progresistas, aunque después se integró en las negociaciones. «El frente amplio no puede limitarse a una Unidas Podemos maquillada, porque sabemos que esa fórmula no movilizó en las últimas elecciones andaluzas», opinó en un principio.

Unidas Podemos, por su parte, enfrió un reciente anuncio de acuerdo y no respaldó el nombre que más consenso reunía: «Por Andalucía». La formación morada defendía el tirón electoral de su marca, aunque a nivel nacional está claramente debilitada por la figura política, cada vez más pujante, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que anunció su intención de crear un «frente amplio» a nivel nacional, renunciando concurrir a las elecciones andaluzas. Precisamente, el pasado jueves Díaz visitó la Feria de Abril y se fotografió con los dirigentes de los partidos de izquierdas que negociaban la coalición. Les instó a «sumar», aunque no expresó públicamente sus preferencias. «Lo que me gustaría es que Andalucía no se colocara de espaldas al signo de los tiempos», aseguró en el Real.

Esta semana terminó el proceso iniciado por IU para conformar sus candidaturas provinciales, sin contemplarse las elección del candidato a la Presidencia de la Junta. La federación de izquierdas ha elaborado una lista ordenada de cinco mujeres y otra de cinco hombres en cada una de las ocho provincias andaluzas, que están «a disposición del frente amplio en el que trabaja IU-CA».

La ausencia de unidad de acción de la izquierda en Andalucía no es un fenómeno reciente. La ruptura del grupo parlamentario de Adelante Andalucía –IU y Podemos expulsaron a los diputados afines a Teresa Rodríguez– fue el punto de inflexión de un proceso traumático con consecuencias todavía latentes. Rodríguez ya anunció que se presentará a las elecciones con su marca propia, Adelante Andalucía, por lo que será la tercera vez que concurrirá: en 2015 con Podemos y en 2018 y 2022 con Adelante Andalucía. En las pasadas elecciones autonómicas esta formación obtuvo 584.040 votos, lo que se tradujo en 17 parlamentarios. Fue la cuarta fuerza política más votada, por detrás de Ciudadanos. Sus diputados no fueron suficientes, junto a los del PSOE, para formar mayoría. Desde las filas socialistas miran con impaciencia estos movimientos para una posible suma.