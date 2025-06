Turull recuerda que en Madrid "no hay amigos" y llama a "aprovechar" las "debilidades del Estado español"

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más delicados, acorralado por las investigaciones de corrupción que golpean al entorno del PSOE. Sin embargo, el Ejecutivo todavía se mantiene en pie gracias al respaldo de sus socios parlamentarios, quienes, aunque exigen explicaciones, por ahora prefieren conservar la situación privilegiada que mantienen en esta legislatura.

Desde Junts, su secretario general, Jordi Turull, ha dejado claro que esperan "todas las explicaciones" del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, una vez se conozca oficialmente el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una comparecencia pública, Turull ha subrayado la necesidad de respetar la presunción de inocencia y ha advertido que su formación no caerá en juicios mediáticos ni policiales: “Mucha gente de Junts hemos sido víctimas de condenas sin sentencia. Sabemos lo que es eso”.

A la espera de un posible encuentro con Sánchez en los próximos días, Turull ha sido tajante al recordar que Junts no actúa por afinidades personales: "En Madrid no tenemos amigos, tenemos intereses que defender". La crisis en el PSOE, asegura, no modificará su hoja de ruta ni sus prioridades para Cataluña.

Desde el PNV, el parlamentario Mikel Arruabarrena ha reconocido la "enorme gravedad" del caso, subrayando que el propio Sánchez dio crédito al informe de la UCO. Aunque nadie ha planteado abiertamente una moción de censura, el partido jeltzale advierte que las explicaciones ofrecidas hasta ahora resultan “insuficientes” y colocan tanto al presidente como a su partido en una posición “muy delicada”. Por eso, reclaman claridad y una resolución judicial rápida: “El Supremo debe establecer cuanto antes una verdad judicial”.

EH Bildu, por su parte, mantiene una posición firme contra la corrupción. Ander Goikoetxea ha reiterado que su formación tiene “cero tolerancia” ante estos casos, tanto en el ámbito interno como en el resto de organizaciones. No obstante, también ha advertido sobre la estrategia de la extrema derecha para desestabilizar políticamente al Gobierno. La formación vasca discutirá el tema de manera interna en los próximos días.

A pesar de las presiones, las declaraciones coinciden en un punto clave: ninguno de los socios está dispuesto, por ahora, a romper con el Ejecutivo. Todos mantienen un delicado equilibrio entre la exigencia de responsabilidades y la preservación de su influencia en la gobernabilidad. El futuro de Sánchez, más que en el PSOE, parece estar en manos de unos aliados que lo mantienen con vida... pero en vilo.