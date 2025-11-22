¿Qué santo se celebra hoy, 22 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, sábado 22 de noviembre?

San Filemón - Compañero de San Pablo y destinatario de una de sus cartas.

- Compañero de San Pablo y destinatario de una de sus cartas. San Apia de Colosas - Discípulo de San Pablo, mencionado en la Carta a Filemón.

- Discípulo de San Pablo, mencionado en la Carta a Filemón. San Benigno de Milán - Obispo de Milán en el siglo IV.

- Obispo de Milán en el siglo IV. San Mauro de Verona - Obispo de Verona.

Santa Cecilia de Roma: Vida y Pontificado

Santa Cecilia nació en el siglo II en una familia noble de Roma. Fue criada en la fe cristiana, lo cual era riesgoso en un período de persecuciones contra los cristianos. Desde temprana edad, consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su familia la casó con un joven noble llamado Valeriano. En la noche de bodas, Cecilia le reveló su voto de castidad y lo convenció de respetarlo. Más tarde, Valeriano se convirtió al cristianismo, junto con su hermano Tiburcio, influenciados por el ejemplo y las palabras de Cecilia. Ambos dedicaron su vida a ayudar a los pobres y a dar sepultura a los mártires, actividades que eventualmente los llevaron a ser ejecutados.

Cecilia continuó con estas actividades en secreto, lo que la convirtió en una figura clave en la comunidad cristiana de Roma. Su fe y valentía la hicieron ganarse el respeto de los primeros cristianos, aunque también atrajo la atención de las autoridades romanas.

Canonización y Legado

Aunque Santa Cecilia no fue canonizada formalmente, ya que este proceso no existía en los primeros siglos de la Iglesia, su culto fue reconocido desde muy temprano. Su nombre aparece en el Canon Romano de la misa (Plegaria Eucarística I), lo que evidencia su importancia desde los primeros siglos.

Santa Cecilia es especialmente recordada como la patrona de los músicos. Según la tradición, durante su boda y su martirio, se dice que ella "cantaba en su corazón a Dios", lo que inspiró a músicos y artistas a lo largo de la historia. Su legado está profundamente arraigado en el arte, y ha sido representada en numerosas obras pictóricas, escultóricas y literarias. Además, su fiesta, el 22 de noviembre, se celebra como un día dedicado a la música en muchas partes del mundo.

Exilio y Muerte

Santa Cecilia fue arrestada por su fe y condenada a muerte después de desafiar a las autoridades romanas al seguir predicando y practicando el cristianismo. Fue sometida a varios intentos de ejecución. Según la tradición, primero trataron de asfixiarla con vapor en un baño, pero ella sobrevivió milagrosamente. Luego, intentaron decapitarla. Aunque el verdugo falló en tres intentos, Cecilia quedó gravemente herida y sobrevivió tres días más, durante los cuales continuó consolando a los cristianos y repartiendo sus bienes a los pobres.

Finalmente, Cecilia murió como mártir en el año 230 aproximadamente. Fue sepultada en las catacumbas de San Calixto, y más tarde sus restos fueron trasladados a la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, en Roma, donde se encuentran hasta hoy. Su muerte simboliza la fortaleza y fidelidad inquebrantables hacia su fe, convirtiéndola en un modelo de santidad y coraje cristiano.