Mientras España llega al pico de la curva de los contagios, el número de fallecidos sigue aumentando a un ritmo vertiginioso. En solo 24 horas, se han producido 812 muertes por coronavirus (lo que supone un ligero descenso respecto al incremento registrado el domingo, de 838), con un balance total de 7.340 víctimas mortales. Los casos confirmados de coronavirus notificados al Ministerio de Sanidad son ya 85.195. «A partir de 25 de marzo, estamos observando un cambio de tendencia. Desde que se tomaron las medidas de confinamiento con el decreto del Estado de Alerta, el incremento diario de casos era de alrededor de un 20% y ahora se sitúa en una media del 12%. Esto era lo que esperábamos», comentó la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, que compareció ayer en la rueda de Prensa del Comité Técnico en sustitución de Fernando Simón, que ha dado positivo en coronavirus.

El número de infectados registrados por Sanidad supera ya a los de China, que cuenta, según registros oficiales, con 81.570, la mayoría en la provincia de Wuhan, epicentro del brote. El primero en el ranking es EE UU, que ronda los 150.000 casos; el segundo, Italia, con 97.000; y el tercero, España, con 85.195. No obstante, cada vez se ponen más en entredicho las cifras de contagios y de muertes, aportadas por el gobierno de Xi Jinping. El medio chino «Caixin» asegura que la cifra de fallecidos en el gigante asiático estaría más cerca de los 40.000 que de los 2.535 que contemplan las cifras oficiales. La especulación de que las víctimas mortales podrían ser muchísimas más saltó la semana pasada, cuando China superó la epidemia y se suavizaron las medidas de confinamiento. Entonces, los ciudadanos empezaron a acudir a las funerarias pare recibir los restos de sus familiares y se vieron colas larguísimas esperando a las puertas de los crematorios. Según un testimonio recogido por «Caixin», en Wuhan se entregaron en un día 2.500 urnas a un solo crematorio de los siete que hay en la ciudad. Más incisivo a la hora de arrojar datos es el medio «Radio Free Asia» al asegurar que desde el comienzo de la pasada semana, las siete funerarias de Wuhan han entregado urnas a unas 500 personas por día.

El Gobierno mintió

«El gobierno de China no dijo la verdad desde el primer momento. El mismo alcalde de Wuhan ya reconoció que no dio datos de los primeros casos porque se lo prohibieron», apunta el catedrático de Educación para la Salud de la UCM, Jesús Sánchez Martos. Además, critica que la imagen que se da de nuestro país «no es la real y hace mucho daño a la marca España». Así, señala que la tasa de mortalidad no es del 7% como se dice, porque hay muchos casos subclínicos sin notificar, y que la UE no está ayudando en esto porque no ha establecido unas pautas únicas: «Lo que no puede ser es que Francia solo cuente las muertes que se producen en los hospitales, que Alemania no meta en la lista a los pacientes con enfermedades crónicas cuando en España representan el 90% de los fallecimientos por coronavirus, y que Reino Unido, aunque ya no sea Europa, solo incluya a los que cuenten con permiso familiar». Y también recuerda que en España «más de la mitad de los infectados no están en los hospitales sino en sus casas, atendidos por los médicos y enfermeros de los centros de salud, que están siendo los grandes olvidados».