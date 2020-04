Los médicos acaban de sumarse al ya amplio colectivo de sanitarios en cuestionar de forma la actuación del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa en una crisis que ya ha dejado miles de muertos e infectados, más de 10.000 sólo entre los trabajadores del sector. En un durísimo comunicado, todas las vocalías del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la corporación que representa a los facultativos que ejercen en España, le transmiten al Gobierno que no tolerarán “ni un día más” trabajar sin protección, sin pruebas diagnósticas y sin aumentar las medidas de aislamiento comunitario. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los médicos es la insólita decisión del departamento de Illa de prorrogar la contratación de residentes de último año de ciertas especialidades, cuando apenas les quedaba un mes para acabar la formación, en lugar de reconocerles automáticamente la especialidad. La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, y el resto de las que forman parte del CGCOM, muestran su “oposición tajante”: “Observamos cada semana cómo el Ministerio de Sanidad publica medidas que no sólo no valoran nuestro trabajo, sino que tratan de menospreciar y atacan directamente nuestros derechos laborales. La prórroga de residentes de último año, que han finalizado ya su formación, supone una medida intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y quirúrgicas”.

“No podemos tolerar más humillaciones en cada medida adoptada por este Gobierno. No podemos mirar hacia otro lado, cuando lo que está en juego es nuestra dignidad como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir permitiendo recortes sanitarios en este momento, porque entendemos que esta media, además de injusta, sólo busca un ahorro económico injusto, atacando a la pieza más frágil del sistema sanitario, como son los residentes”, remarcan los médicos.

“Durante todo el periodo de emergencia sanitaria hemos mantenido la sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo que detrás de cada número en las estadísticas se encuentra uno de nuestros pacientes y detrás de cada paciente una familia y una historia distintas que merecen siempre todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Lo hemos hecho porque nos debemos a nuestros pacientes, simple y solamente, a nuestros pacientes. Pero ninguno de nosotros prometió debernos a nuestros políticos”, concluyen.

Además de la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes, suscriben la dura carta la Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes, la Vocalía Nacional de Médicos de Hospitales, la Vocalía Nacional de Médicos de Atención Primaria Urbana, la Vocalía Nacional de Médicos de Atención Primaria Rural, la Vocalía Nacional de Médicos de Ejercicio Privado y la Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas.

Con esta misiva, los médicos se suman así a colectivos como la enfermería, muy crítica con el papel del Ministerio de Sanidad, al que culpan de la desprotección con la que trabajan sus representados. El Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Madrid ya han anunciado la interposición de querellas contra Salvador Illa, algo que acaba de hacer también el sindicato CSIF.