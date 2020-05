Un virus menos contagioso que al inicio de la pandemia

La carga viral que presentan los nuevos enfermos de Covid-19 que llegan estos días a los hospitales parece, en general, mucho más baja que la registrada en los infectados por SARS-Cov-2 en el mes de marzo y en los momentos más álgidos de la pandemia. Esto explicaría que la gravedad de estos nuevos enfermos sea ahora, en la mayoría de los casos, muy inferior a hace dos meses y medio, durante el estallido, lo que podría ser también una de las razones de la reducción que está registrando el número de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS). Así parece acreditarlo un estudio cuantitativo preliminar que ha elaborado el laboratorio del Grupo HM Hospitales tras analizar los resultados de alrededor de 16.000 pruebas PCR-RTQ realizadas principalmente en sus centros de Madrid entre pacientes y profesionales sanitarios desde la semana 11 del año, justo la que comenzó después del domingo 8 de marzo, cuando se celebraron las manifestaciones feministas a las que acudieron miles de personas solamente en esta Comunidad Autónoma. Estos análisis son una variante de la PCR que se usa en biología molecular para amplificar una prueba PCR tradicional.

De acuerdo con dicho estudio, aún en fase incipiente, los mayores picos de carga viral se produjeron entre 7 y 14 días después del fin de semana del 8-M, así como una semana después, también, del reinicio de la actividad para sectores económicos no esenciales, que se produjo el 13 de abril. Según los resultados obtenidos por este grupo hospitalario, el promedio del número de copias del virus detectadas en cada muestra obtenida era de 70.689 justo en la semana que transcurre desde el lunes 9 hasta el domingo 15 de marzo. En la semana siguiente, entre el 16 y el 22 de marzo, la cifra de copias del virus se redujo más de la mitad, mientras que la semana 13, que transcurre entre el 23 y el 29 de marzo, alcanzó el récord en lo que llevamos de pandemia: 77.744. Los especialistas estiman que el periodo de incubación del virus puede durar varios días, por lo que no es descartable que la abundante carga detectada en esa semana esté relacionada con las concentraciones que se produjeron en las calles de Madrid el fin de semana del 8 de marzo. El estudio preliminar del Grupo HM no hace valoraciones al respecto y se limita a recoger los datos.

Efectos del confinamiento

En la semana 14 del año, que iba del lunes 30 de marzo al 5 de abril, la carga viral de las muestras tomadas en los pacientes se reduce drásticamente, hasta alcanzar la cifra promedio de 20.705, lo que podría achacarse a los efectos del confinamiento decretado a mediados de marzo con la declaración del estado de alarma. En la semana 15, del 6 al 12 de abril, vuelve a reducirse de forma drástica. Las copias detectadas del virus apenas llegan a 6.484 por muestra. En la 16 del año, que transcurre entre el lunes 13 y el domingo 19 de abril, la carga viral empieza a incrementarse y alcanza su punto álgido en las 76.906 copias de virus por muestra registradas en el estudio. A partir de esa fecha, los datos obtenidos por el laboratorio del Grupo HM Hospitales constatan una importante atenuación del virus, que se acentúa a medida que transcurren las semanas. En la última medida, la 21 y que corresponde con la que hoy concluye, el número de copias del virus por muestra apenas alcanza las 339. La semana pasado fue de unas 37, el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Lo llamativo es que estas bajas cifras se han producido en un momento en el que la presencia de la población en las calles aumentaba durante todas las franjas horarias como consecuencia del inicio de la desescalada. ¿A qué se debe que el virus se atenúe? ¿Al aumento de la temperatura por la época del año? ¿A que el virus está mutando hacia una forma más benigna? ¿A que la población está respetando las medidas de seguridad cuando sale? Fuentes de este grupo aseguran que los motivos de esta reducción de la carga viral no han sido analizados en el estudio y, por tanto, se desconocen, recalcando que los resultados no tienen por qué ser extrapolables a los obtenidos en otros hospitales o zonas ni deben llevar a la población a dejar de extremar las medidas de seguridad.

En uno de sus documentos técnicos sobre el coronavirus, el Centro de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón ha dejado constancia de que mediante la técnica RT-PCR se ha observado durante la pandemia que los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral. El genoma del virus, asegura, se detecta por lo general desde el inicio de los síntomas, alcanza su pico máximo entre los cinco y seis días y, mayoritariamente, baja de forma significativa o desaparece sobre el 10. «No obstante, en algunos casos se han detectado cantidades pequeñas de genoma del virus hasta 21 días después del inicio de síntomas. Esta elevada carga viral en muestras clínicas es uno de los factores que probablemente influye en la alta transmisibilidad de este virus». Si los resultados del estudio fueran parecidos en el resto de España, significaría que este virus es, en estos momentos, mucho menos contagioso que al inicio de la pandemia y durante buena parte de ella.