Cesc Escolá: «Todos deberíamos ir al nutricionista y al fisioterapeuta una vez al año»

Hacer deporte siempre es uno de los propósitos del nuevo año y usted acaba de publicar «Mucho más que fitness» (Ed. Planeta). ¿Cuál es el secreto para que no se quede sólo en una buena intención?

-El gran fallo es animarse a hacer deporte sólo por quemar el turrón o compensar los excesos de la Navidad y no porque nuestro cuerpo necesite un cambio saludable y por envejecer con salud, es decir, con una buena condición física y mental. Lo más importante es ser conscientes de nuestra situación, ponerse metas realistas y empezar poco a poco para ir mejorando los objetivos. Hay que ser constantes y coherentes con nuestras posibilidades y pasito a pasito ir mejorando cargas, tiempos, intensidades...

-Durante el estado de alarma ayudó a los españoles a entrenar en casa a través de la televisión. ¿No hay excusas entonces para hacer deporte?

-Esto ha demostrado que no hace falta tener un gimnasio cerca para estar activos y poder entrenar. El material casero vale para hacer deporte. El cuerpo no está hecho para no moverse y si nos quedamos en el sofá se atrofian los músculos y se deterioran, y eso eleva el riesgo de problemas en las articulaciones y en los huesos.

-¿Cualquier persona puede hacerlo?

-Por supuesto. Las rutinas que he creado y que explico en el libro las puede poner en práctica todo el mundo, cada uno adaptando los ejercicios a su nivel, desde los más jóvenes hasta mi abuela de 92 años.

-¿Y puede ser perjudicial hacer ejercicio sin ningún tipo de revisión profesional?

-Sí, por eso siempre hago hincapié en la necesidad de confiar en licenciados con experiencia, porque en este campo hay mucho intrusismo que puede ser peligroso. Un buen entrenador cualificado puede ejercer a distancia si tiene en cuenta tres esferas: instrucción, educación y motivación. Esto se traduce en ser capaz de explicar, por ejemplo, cómo se hace una sentadilla y, además, mostrar los errores más comunes que se cometen al hacerlas según la experiencia vista durante años. Por ello, tan importante como detallar cómo se realizan los ejercicios es evidenciar los posibles fallos para evitarlos y corregirlos.

-¿Cuándo hay que tener especial cuidado al hacer ejercicio en casa?

-En el caso de aquellas personas con patologías previas yo recomiendo que primero sean revisados por su médico o por su fisioterapeuta. De hecho, todos deberíamos ir al menos una vez al año al fisio y a un nutricionista, pues la alimentación y el cuerpo son prioridad para disfrutar de una buena salud.

-Pues la realidad no es esa...

-Por desgracia no y el valor de la nutrición está muy infravalorado. El problema es que falta conciencia, porque desde luego información acerca de la importancia de la alimentación tenemos de sobra. También creo que pecamos de poca educación. En televisión hay muchos programas de cocina, pero ninguno que nos enseñe a comprar bien y a elegir los productos adecuados.

-¿Cómo mejoraría esa educación?

-Pues empezando por incluir una asignatura de salud desde la escuela primaria. Ahí se debería incluir la alimentación, la salud sexual y el deporte, para que los niños interioricen la importancia de cuidarse y no sólo de realizar ejercicio por diversión.