Un reciente análisis de 30 mascarillas higiénicas y quirúrgicas realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma la alta eficacia de filtración de los modelos desechables a la venta en supermercados: un 98%. La eficacia de las higiénicas reutilizables de tela es menor, aunque suele superar el 90% y en algún caso supera el 95%.

OCU ha analizado además el etiquetado, la colocación y el ajuste a la cara, la resistencia de las gomas de sujeción y la respirabilidad, un aspecto vital, ya que una mascarilla que transpire mal expulsa más aire por los laterales y es más incómoda, por lo que se toca más y deja de ser segura. Los resultados de estas pruebas, además de la filtración, permiten seleccionar varios productos galardonados:

Estas son las mejores mascarillas desechables

-Deliplus Mascarillas higiénicas no reutilizables (Mercadona). Precio: 0,15 €/unidad. Calificación: 84 puntos. Mejor del Análisis y Compra Maestra.

-Bergner Mascarilla Facial higiénica no reutilizable KI 8501-1 (Carrefour). Precio: 0,15 €/unidad. Calificación: 83 puntos. Compra Maestra.

-Intelmask Mascarilla quirúrgica desechable (Aldi). Precio: 0,15 €\unidad. Calificación: 77 puntos. Compra Maestra.

-Jiangsu Excellence Mascarilla desechable (Lidl). Precio: 0,15 €\unidad. Calificación: 77 puntos. Compra Maestra.

Para los más pequeños de la casa, las mascarillas desechables infantiles que mejor reputación logran son:

- Deliplus Mascarilla infantil (Mercadona). Precio: 0,15 €/unidad. Calificación: 83 puntos. Mejor del Análisis y Compra Maestra.

Las mejores mascarillas reutilizables

Entre las mascarillas reutilizables para adultos con mejor garantías destacan:

-Belpla Mascarilla higiénica multicapa 25 lavados (Consum). Precio: 0,04 €/uso. Calificación: 71. Compra Maestra.

Por su parte, las mascarillas reutilizables infantiles con mejor puntuación son

-WDX Mascarilla higiénica reutilizable infantil, 50 lavados. Precio: 0,22 €/uso. Calificación: 72. Compra Maestra.

- Mascarilla higiénica reutilizable infantil (Aldi), 40 lavados. Precio: 0,04 €/uso. Calificación: 62. Compra Ventajosa.

En cualquier caso, OCU recomienda el uso de mascarillas desechables, ya sean higiénicas o quirúrgicas. Las analizadas, salvo una, ofrecen una eficacia de filtración del 98% o incluso del 99%, superior al mínimo exigible. La excepción, las mascarillas de la marca Sizhou Xiang Li, Face Mask (a la venta en El Corte Inglés) con una protección del 93%. Otra buena noticia es la progresiva bajada del precio: algunas pueden encontrarse desde 0,15 €/unidad.

Las mascarillas reutilizables son en general menos eficaces en la filtración, aunque suelen superar el 90% para el número de lavados anunciados (aun cuando no se planchen), tal y como establece la norma aplicable, la UNE-0065. Y en algún caso llegan al 95%. Por cierto, los modelos con tratamientos bactericidas o hidrófugos no son necesariamente mejores. Ahora bien, en esta categoría OCU ha detectado algunos problemas. En concreto, las mascarillas reutilizables infantiles (6-9 años) Marbik de venta en Decathlon han sido eliminadas por su mala respirabilidad. Mientras que la de Adidas analizada tiene una eficacia de filtración de solo el 75%; si bien es cierto que no se vende expresamente como mascarilla higiénica contra la Covid-19 y no está sujeta a la norma UNE-0065 (por lo que desde OCU no pueden decir que la incumplan) hoy por hoy se prestan a esta confusión. Además, OCU ha detectado un modelo infantil con cordones sueltos de la marca Different Mask que no debería estar a la venta y así lo ha comunicado a Consumo.

¿Qué pasa con las FFP2?

En cuanto a las mascarillas FFP2, cuya finalidad es la de servir como equipo de protección individual en entornos de riesgo, OCU insiste en que solo están recomendadas para personal sanitario y grupos de población de riesgo. Además, su respirabilidad es limitada y su uso no es sencillo, ya que deben ajustarse perfectamente al rostro.

Por último, OCU recuerda que son muchas las familias para las que comprar mascarillas sigue suponiendo un esfuerzo económico. Y pide su gratuidad, al menos para las personas con menos recursos, a través de su campaña #mascarillasparatodos