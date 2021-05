¿Por qué hay que aplicar protector solar al llevar mascarilla?

Aunque se tenga la falsa percepción de que la mascarilla nos protege de los efectos dañinos del sol, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. De hecho, el empleo de mascarillas durante tantas horas a lo largo del tiempo provoca que la piel de esta parte del rostro esté mucho más sensible por la fricción continuada y por la humedad que se genera entre el rostro y la mascarilla al respirar, ya que expulsamos vapor de agua, además de aire. Si a todo esto se añade que desde que se desató la Covid-19 y con el teletrabajo muchos han permanecido prácticamente esquivos a la radiación ultravioleta (UV), debemos prestar especial cuidado a los efectos de los rayos solares, ya que somos más vulnerables. Es por ello que los expertos recomiendan el uso de fotoprotectores solares aunque llevemos mascarilla y aprovechar a renovar su aplicación cada vez que nos la quitemos.

Si queremos cuidar la piel «el uso del protector solar debería ser diario y constante los 365 días del año. No hay mejor cosmético que este», recuerda Reme Navarro, farmacéutica, nutricionista y directora de Estrategia de Negocio de Mifarma by Atida Plus.

Navarro explica que «el uso de las mascarillas no es otro que protegernos de los agentes externos. Por lo tanto, la mascarilla, al igual que la ropa o una sombrilla, no impide el paso de la radiación solar. Por eso, aunque la lleves, no debes olvidar proteger tu rostro», ya que no frena los rayos del sol.

Por ejemplo, «las mascarillas quirúrgicas, que suelen estar fabricadas con polipropeno o celulosa, no frenan los rayos solares. Las higiénicas, las FFP2 o las FFP3 tampoco. Además, la humedad, el sudor e incluso nuestra propia respiración va a dificultar todavía más su capacidad de protección UV», precisa la experta.

La piel tiene memoria

«La respuesta a si debemos aplicar protector solar llevando mascarilla es un sí contundente. El porqué es muy fácil. La piel tiene memoria y sin protección los rayos UVB podrían causar quemaduras en la piel hasta dañarla e incluso aumentar el riesgo de cáncer de piel», hace hincapié la directora de Estrategia de Negocio de Mifarma by Atida Plus.

De hecho, el cáncer de piel es el tipo de tumor más frecuente. Se produce por el crecimiento descontrolado de células cutáneas que se han alterado por la radiación ultravioleta procedente de la luz solar o de las camas de bronceado, por eso se manifiesta principalmente en las zonas de la piel más expuestas al sol, como son el cuero cabelludo, el rostro, las orejas, el pecho, los brazos o las piernas.

Ahora bien, el cáncer de piel también puede formarse en áreas que rara vez ven la luz del día, como son las palmas de las manos, por ejemplo.

Y no, el cáncer de piel no distingue de tonalidad, de ahí la importancia de usar todos fotoprotectores los 365 días del año, y máxime ahora que la intensidad solar es cada vez mayor.

En el caso de la piel del rostro hay que tener en cuenta que esta no tiene un gran grosor comparada con la de otras zonas corporales, lo que hace que sea más vulnerable y frágil a la radiación solar y por tanto más susceptible a un envejecimiento prematuro de la piel si realizamos una inadecuada exposición solar.

En el caso de los niños y las personas mayores es más importante si cabe, ya que tienen una piel más delicada.

¿Cuál utilizar?

Ahora bien, pero ¿qué protector solar es el adecuado para usar con mascarilla? «Yo siempre recomiendo utilizar un producto fluido para evitar la oclusión de la piel combinada con el uso de la mascarilla. De este modo, evitaremos granitos o irritaciones», aconseja Navarro.

Es decir, «protectores con una fórmula acuosa e hidratante de absorción inmediata, protectores solares específicos para distintos tipos de piel: grasa, mixta, sensible o reactiva, y protectores solares con una textura fluida y ligera, oil free y sin siliconas», concluye la directora de Estrategia de Negocio de Mifarma by Atida Plus.

También es importante saber cuál es su piel antes de adquirir un fotoprotector, ya que no es lo mismo tenerla muy clara, como les suele pasar a las personas pelirrojas con pecas y a aquellas con ojos azules y que deben utilizar un FPS 50, que tener la piel tipo 4, en las que se incluyen las pieles blancas o ligeramente oscuras que apenas se queman y se suelen pigmentar con facilidad y rapidez por lo que necesitarían un FPS entre 10 y 30, o que tener la piel tipo 6, por lo que sería necesario optar por fotoprotectores con un FPS entre 4 y 6.

En todo caso, lo importante es que, independientemente del FPS facial o corporal que utilice, la aplicación se realice al menos 30 minutos antes de la exposición solar. Asimismo, si al cabo de dos horas sigue expuesto, debe reaplicar.

Y recuerde por mucho que usted haya podido escuchar alguna vez que los fotoprotectores impiden lucir un bronceado o que la aplicación de fotoprotectores puede provocar déficit de vitamina D son afirmaciones totalmente falsas que ponen en riesgo la salud de su piel.

El abecedario de las cremas

FPS

Hace referencia al bloqueo de las radiaciones UVB, las que producen quemaduras. Conviene optar por uno de amplio espectro que también le proteja de los rayos UVA, responsables del fotoenvejecimiento.

TIEMPO

Según su fototipo de piel y del índice UV, podrá tener una mayor o menor exposición solar sin quemarse.

EDAD

Los niños o las personas mayores tienen una piel más delicada y sensible que los adultos. Por tanto, es conveniente comprar una crema solar adecuada a su edad.

USO

¿Necesita un protector solar para ir a la playa, para dar un paseo o para acudir a la oficina? En función de su actividad, encontrará una crema solar específica, diseñada para ese fin.

«Maskné»: granitos a raya

La palabra «Maskné» viene de mask (mascarilla en inglés) y acné. Al llevar el rostro cubierto, la piel respira menos de lo habitual y con el roce frecuente de la mascarilla se incrementa el riesgo de infección por bacterias propias de la dermis. Como resultado, se taponan los poros y se promueve la aparición de comedones y granos. Con el fin de ponerlos a raya, basta con limpiar su piel mañana y noche con productos que le ayuden a reducir la proliferación de las bacterias y que no sean agresivos para su piel, y utilizar un sérum para mejorar la apariencia de su piel, mañana y noche o sólo noche según el grado de acné que tenga. Después del sérum, puede utilizar una crema hidratante y ligera para oxigenar la piel y combatir el «maskné».

El escaparate de Mifarma by Atida Plus

Ultra-fluido esencial contra el fotoenvejecimiento prematuro

Este fotoprotector ultra-ligero de rápida absorción con alta protección solar UVB/UVA se caracteriza por su fórmula enriquecida con activos antioxidantes y reparadores, lo que potencia su acción protectora frente al fotoenvejecimiento prematuro, la aparición de manchas y otras alteraciones causadas por el sol. No incluye parabenos y es oil-free. Su textura acuosa ultra-fluida permite una rápida absorción y está indicada para todo tipo de pieles.

Protección solar mineral que ayuda a restaurar la barrera de la piel

El protector solar facial mineral SPF50 de Mifarma Natur aporta una alta protección frente a la radiación UVB/UVA y ayuda a restaurar la barrera de la piel gracias a su alto contenido en Aloe Vera. Su fórmula saludable incluye filtros minerales no-nano de origen 100% natural y un 57,3% de ingredientes procedentes de cultivo ecológico asegurando el equilibrio de los ecosistemas naturales.

Uso diario con sensación de frescor

La fórmula mejorada del fotoprotector Fusion Water SPF50+ es acuosa e hidratante, lo que facilita una absorción inmediata. Puede utilizarse a diario, incluso con piel mojada, para proteger el rostro, pues proporciona una sensación de frescura y un acabado sedoso. Es resistente al agua y no irrita los ojos y está considerado un cosmético Sea Friendly porque el 80% de sus ingredientes son inorgánicos, biodegradables y está libre de aceites.

Protección solar para prevenir la hiperpigmentación

Eucerín ha diseñado un factor de alta protección solar para el rostro: Eucerin Fluido Facial Pigment Control SPF50+. Este protector facial puede utilizarse a diario, incluso en pieles sensibles. No contiene fragancias ni perfumes. Su textura es ligera y muy agradable. Protege no sólo frente a la radiación UVB y UVA, sino también frente a la luz azul. Además, la formulación también estimula el mecanismo de reparación del ADN de la piel.

Muy duradera y resistente al agua y al sudor, perfecta para piel seca

Esta crema solar facial está especialmente formulada para pieles secas con un alto factor de protección SPF50, pues se aplica rápidamente sin dejar marcas. Resulta muy duradera gracias a su excelente resistencia al agua y al sudor, por lo que se puede ser perfectamente con la mascarilla puesta. Es eficaz contra el conjunto de los rayos solares (UVB-UVA largos y cortos). Gracias a su riqueza en Agua termal de Avène, es calmante y antiirritante.