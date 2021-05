Los españoles avalan la colaboración público-privada en Sanidad

La Covid-19 ha puesto de manifiesto las grietas de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), pero también ha demostrado que existen herramientas eficaces para mejorar la gestión sanitaria. Y es ahí donde entra en juego la colaboración público-privada, una estrategia que resulta clave para sacar el máximo rendimiento a los recursos actuales en materia de Sanidad, tal y como confirma el informe «Sanidad en España. Encuesta de percepción», elaborado por Sigma Dos para la Fundación IDIS y presentado esta mañana.

En concreto, «el 76,1% de los españoles considera necesario impulsar la cooperación entre la sanidad privada y pública para promover un modelo más sostenible. De hecho, ocho de cada diez ve muy importante coordinar la atención sanitaria y la sociosanitaria», asegura Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. En esta línea, la nota media que dan los españoles a la sanidad pública es de un 6,77, mientras que la valoración que se hace de la sanidad privada mejora sensiblemente con respecto a 2020, llegando al 6,67 entre toda la muestra encuestada y superando el siete entre la población con seguro privado. «La pandemia ha venido a resaltar que la colaboración público-privada en Sanidad resulta clave y que los españoles lo entienden como un valor positivo», reconoce Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS. Y es que, según insiste Villanueva, «durante estos meses los españoles han comprobado que hemos puesto todos nuestros recursos a disposición. Por encima de todo está el concepto de la Sanidad, sin importar que la titularidad sea pública o privada».

Un manifiesto necesario

El informe revela que la gran mayoría de los españoles (con porcentajes superiores al 80%) ve necesario incidir en los diez aspectos planteados a través del «Manifiesto por una mejor Sanidad», impulsado por la Fundación IDIS. «Dificultades de coordinación, modelo asistencial no actualizado, inequidad entre comunidades autónomas, problemas de cohesión y financiación o carencias en la cooperación estratégica con el sector privado son algunos de los problemas a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario y que es necesario solventar apoyando las políticas en los principios que recoge el Manifiesto. Y es lo que se ve reflejado en los resultados de la encuesta», reconoce Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS.

Los datos son rotundos, pues al 98% de los ciudadanos le parece necesario reforzar la gestión y el control eficiente de los recursos económicos, de instalaciones y de personal en materia de Sanidad, mientras que siete de cada diez españoles piensa que la sanidad en nuestro país no está bien financiada. Además, al menos un 83,6% cree que no se cubren todos los servicios sanitarios con equidad y el 85,6% ve necesario el impulso de la participación de los pacientes en las decisiones relativas a la asistencia.

La calidad de la asistencia sanitaria es esencial para 4 de cada 5 españoles a los que, además, se une un 14,9% que la considera importante, con lo que se sumaría a la práctica totalidad de la población. No obstante, aunque un 34% está satisfecho, el nivel de satisfacción con la calidad del sistema sanitario no está acorde con las expectativas puestas en el mismo. Otro de los principios que recoge el Manifiesto tiene que ver con la equidad y, por tanto, ha sido objeto de consulta en la investigación. De esta se extrae que al menos un 83,6% de los españoles cree que actualmente no se cubren todos los servicios sanitarios por igual, “pese a ser un servicio primordial, ya que casi la totalidad de los encuestados ve esencial la equidad en el acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias novedosas, independientemente de las circunstancias y del territorio en que se viva”, explica la directora general de la Fundación IDIS.

La necesidad de que los centros asistenciales hagan públicos sus resultados sanitarios y de salud para favorecer la libertad de elección informada del paciente es también importante para los ciudadanos (8 de cada 10 así lo cree), como también lo es la participación de los representantes de los pacientes en las decisiones que puedan afectar a la asistencia (el 85,6% ve necesario o muy necesario su impulso -más acentuado en los encuestados de menor edad-), y el tener en cuenta las necesidades y expectativas de los profesionales sanitarios, un aspecto considerado clave para prácticamente toda la muestra (97,7%).

Otra de las conclusiones que aflora de los resultados obtenidos es el esfuerzo de adaptación que necesita la sanidad española para afrontar los nuevos retos de salud que se puedan producir, como atestigua la opinión del 78% de los encuestados -con mayor preocupación entre los más jóvenes-. Ligado a esta adaptación se encuentra el principio de desarrollo e implantación de las innovaciones para mejorar la asistencia sanitaria, los tiempos de espera y los resultados sanitarios y de salud: 9 de cada 10 españoles creen bastante o muy necesario apostar por la innovación con dicho objeto. Y cuando se pregunta sobre si se deben incorporar las últimas innovaciones tecnológicas y digitales en todos los procesos de asistencia y atención a los pacientes, el 95,7% de los encuestados lo ve como un aspecto cardinal. En concreto, la gestión de citas (90,5%) y el acceso del médico a los datos del paciente (92,5%) son los dos aspectos que los españoles creen que mejorarían más gracias a la tecnología.