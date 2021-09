«A partir de los 40 hay que revisarse cada año la vista frente al glaucoma»

Sociedad

La pasada semana el Dr. Luis Pablo Júlvez participó en el XXII Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria en el que se abordó, entre otros temas, cómo reformar el sistema mejorando la eficiencia ante un contexto demográfico cada vez más envejecido.

-En este sentido, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. ¿Va en aumento?

-Es la segunda causa de ceguera en el mundo occidental. Sí, cada vez somos más mayores y tenemos más pacientes. El 5% de la población de 60-65 años tiene glaucoma.

-La clave es la prevención, pero ¿qué porcentaje de ciudadanos se revisan la vista con un oftalmólogo, que no en una óptica?

-En las ópticas se toma la presión intraocular y se puede detectar. Pero en todo caso a partir de los 40 años al igual que vamos a hacer una revisión al oftalmólogo por presbicia también hay que descartar el glaucoma. Sería una revisión anual como se hace con otras patologías, como el cribado de mama.

-¿Y con un familiar con glaucoma?

-También anual. Que un familiar tuyo tenga glaucoma no quiere decir que lo tengas, pero tienes más papeletas.

-¿Y nos revisamos?

-No hay datos y con la pandemia el problema que ha existido y existe es que el acceso a las consultas oftalmológicas ha sido complicado. No hay suficientes medios.

-Hay pacientes a los que ni las gotas ni las cirugías filtrantes les vale. ¿Eso es porque el cuerpo se acostumbra a las gotas y ya no hacen efecto?

-El tratamiento del glaucoma depende del estadio en el que se diagnostica. Lo normal es empezar con gotas y, si no funcionan, hacer un tratamiento con láser o quirúrgico. Y esto último puede ser con cirugías muy poco invasivas, las filtrantes, o más agresivas: las válvulas que están reservadas a glaucomas agresivos o estadios muy finales con posibilidad de ceguera muy alta.

-¿Cuál es el porcentaje de éxito de poner válvulas para drenar, como la Ahmed?

-Muy elevado, de más del 80%, pero tiene sus complicaciones que suceden en un porcentaje de casos no despreciable a los tres o cinco años porque pueden obstruirse, salir fuera... En estos casos hay que recubrirla o quitarla. Una válvula es un dispositivo con el cual se saca líquido de la parte anterior del ojo, ya que el exceso de presión de ese líquido es lo que crea el glaucoma. El líquido pasa de dentro a fuera. Si hay mucha presión sale líquido y si no, no. Es todo interior, porque la válvula queda debajo del espacio subjuntival.

-¿Y cuánto duran?

-Pueden durar para siempre. Hay pacientes con la válvula desde hace 20 años.

-¿Hay alguna otra técnica?

-Sí, ahora se está haciendo cirugía microincisional, muy parecida a los stents cardíacos. Pero no todos los pacientes pueden optar a ella porque baja menos la tensión.

-¿Los servicios de Oftalmología son los segundos más saturados a nivel hospitalario?

-Son los primeros, pero con trampa los segundos tras Traumatología. Ellos tienen rodilla, cadera... Pero los traumatólogos dicen que yo también hago trampas porque hay dos ojos...

-¿Cuántos meses de espera hay?

-Depende de la autonomía y de los servicios. Pero se puede decir que tiene entre seis y nueve meses de espera.

-¿Y antes de la Covid?

-Ahora han aumentado un poco las listas de espera, pero no te puedo decir. No sabemos cuántos pacientes están en casa con la tensión elevada y no han acudido al SNS.

-¿Tiene que ver en algo la vacuna con la subida de la presión ocular?

-Nada, en absoluto.

-¿De qué modo la tecnología puede mejorar la atención del paciente oftalmológico?

-La tecnología médica ha avanzado mucho en todas las especialidades, pero en Oftalmología más, el cambio ha sido radical. Cuando yo empecé a operar no había aparatos salvo un microscopio, ahora estamos rodeados.

-Por cierto, los protocolos de limpieza de aparatos de Oftalmología no siempre se cumplen cuando uno acude a consulta...

-Tenemos unos protocolos de limpieza muy estrictos. Se limpian y se desinfectan todos los aparatos entre pacientes.

-Quizá convendría limpiarlos con el paciente presente...