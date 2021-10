¿Cómo sé si estoy de parto?

El nacimiento de un bebé es un momento único y en el que se van a producir numerosos cambios tanto emocionales como físicos. Consideramos parto normal aquel que se desencadena entre las semanas 37 y 42. El proceso del parto y la manera de sentirlo son diferentes para cada mujer. La educación maternal y la confianza con su matrona o ginecóloga, le puede ayudar a que la vivencia de este momento sea más positiva.

Es imposible predecir cómo reaccionará su cuerpo, sin embargo, existen unas señales o síntomas que indican que el momento se acerca. Estos son los llamados signos de preparto o pródromos de parto: en el último período del embarazo el bebé se encaja en la pelvis produciéndose un descenso del abdomen aliviando la presión en la zona de las costillas y el estómago, pero siendo más intensa en la zona baja de la pelvis, rachas de contracciones no regulares, generalmente al final del día o después de algún esfuerzo y duran menos tiempo; molestias en la zona del pubis, aumento del flujo vaginal, entre otros; estos no tienen una duración determinada, en algunos casos puede durar horas, y en otros se alargan hasta dos semanas?

1 Las contracciones.

Cuando comienzan es importante medir su frecuencia y su duración. La contracción es una sensación de presión en la zona baja del abdomen, acompañada de tensión en toda la barriga. Las primeras contracciones suelen ser irregulares, mientras que después son más dolorosas y, sobre todo, regulares. Las de parto son más fuertes, no desaparecen al descansar, duran cada vez más tiempo (entre 30 y 70 segundos) y se perciben como calambres en la parte baja de la espalda o como dolores menstruales. Si son regulares y de duración superior a 30 segundos durante más de una 1:30h, aproximadamente cada cinco minutos, es posible que se esté de parto.

2 Pérdida del tapón mucoso.

La pérdida del tapón mucoso o expulsión de moco espeso, de color marronáceo o sonrosado, a veces acompañado de hebras de sangre, no es síntoma de que el parto haya comenzado, pero debes estar atenta si rompes aguas y/o se inician las contracciones.

3 Rotura del saco amniótico.

Es lo que se suele conocer como «romper aguas» o «romper bolsa»; es importante ver el color de las aguas y si están acompañadas de contracciones o no. Si el líquido es claro y no hay contracciones, no es urgente ir al hospital. Existen otra serie de síntomas que suelen acompañar este proceso como son: dolor sordo en la parte baja de la espalda que aparece y desaparece, sensación de presión o calambres en el área pélvica/rectal, a veces, malestar intestinal acompañado de varias deposiciones, náuseas o incluso algún vómito. También es muy común, que algunas madres, especialmente las primerizas sufran cierta inestabilidad emocional a medida que se acerca la fecha de parto. La inquietud porque todo salga bien sumado al cansancio son sentimientos muy naturales.

4 ¿Cuáles son los signos de alarma?

Si siente un dolor agudo y constante, que el bebé se mueve con menos frecuencia o si está perdiendo sangre, como una regla, acuda al hospital, ya que posiblemente esté de parto.