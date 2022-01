¿Los pacientes con covid sufren más daños neurológicos que las personas con alzhéimer?

Pese al gran esfuerzo investigador que se está realizando, el SARS-CoV-2 sigue manteniendo muchas incógnitas. Una de ellas es qué daños neurológicos causa a corto, medio y largo plazo. Ahora una nueva investigación arroja algo de luz en esta línea al descubrir que los pacientes hospitalizados con covid tenían en el corto plazo unos niveles más altos de proteínas en la sangre que se sabe que aumentan el daño neurológico que los pacientes sin covid y con alzhéimer.

El estudio, publicado hoy en “Alzheimer’s & Dementia : The Journal of the Alzheimer’s Association”, se realizó de forma temprana: entre marzo y mayo de 2020, por lo que cualquier determinación de si los pacientes con covid tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en el futuro o si, en cambio, se recuperan con el tiempo, debe esperar los resultados de los estudios a largo plazo.

Dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (NYU), el nuevo estudio encontró niveles más altos de siete marcadores de daño cerebral (neurodegeneración) en pacientes con covid con síntomas neurológicos que en los que no tenían estos síntomas, y, a su vez, niveles mucho más altos en pacientes que murieron en el hospital que en los dados de alta y enviados a casa.

Un segundo análisis encontró que un subconjunto de los marcadores de daño en pacientes hospitalizados con covid, a corto plazo, eran significativamente más altos que en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer y, en un caso, más del doble.

“Nuestros hallazgos sugieren que los pacientes hospitalizados por covid, y especialmente aquellos que experimentan síntomas neurológicos durante su infección aguda, pueden tener niveles de marcadores de lesión cerebral que son tan altos o más altos que los observados en pacientes con enfermedad de Alzheimer”, afirma la autora principal del estudio Jennifer A. Frontera, profesora del Departamento de Neurología de NYU Langone Health.

Para llegar a estas conclusiones, se identificó a 251 pacientes que, aunque tenían una edad promedio de 71 años, no tenían antecedentes ni síntomas de deterioro cognitivo o demencia antes de ser hospitalizados por covid. Luego, dividieron a estos pacientes en grupos: con y sin síntomas neurológicos durante su infección aguda por covid, cuando los pacientes se recuperaron y fueron dados de alta o fallecieron.

El equipo de investigación comparó también los niveles de marcadores en el grupo de covid con 161 pacientes de control del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Nueva York. Ninguno de estos 161 pacientes (54 cognitivamente normales, 54 con deterioro cognitivo leve y 53 diagnosticados con enfermedad de Alzheimer) tenía covid.

La lesión cerebral se midió utilizando tecnología de matriz de molécula única (SIMOA), que puede rastrear los niveles sanguíneos diminutos de marcadores de neurodegeneración.

Además, la principal medida de daño neurológico en pacientes con COVID-19 fue la encefalopatía metabólica tóxica, o TME, con síntomas que van desde la confusión hasta el coma, y causada durante infecciones graves por toxinas generadas cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada (sepsis), los riñones fallan (uremia) y el suministro de oxígeno está comprometido (hipoxia). Específicamente, el aumento porcentual promedio en los niveles de los siete marcadores para pacientes hospitalizados con TME en comparación con aquellos sin síntomas neurológicos fue del 60,5%. Para los mismos marcadores dentro del grupo de covid, el aumento porcentual promedio al comparar los que fueron dados de alta del hospital con éxito con los que murieron en el hospital fue del 124%.

Además, los niveles plasmáticos medios de NfL , GFAP y UCHL1 en los pacientes con covid fueron, a corto plazo, más altos que en pacientes con alzhéimer y sin covid: un 179%, un 65 y un 13% más elevados.

“La lesión cerebral traumática, que también está asociada con aumentos en estos biomarcadores, no significa que un paciente desarrollará Alzheimer o una demencia relacionada más adelante, pero sí aumenta el riesgo de padecerla”, dice el coautor principal Thomas M. Wisniewski, director del Centro Pearl I. Barlow para la evaluación y el tratamiento de la memoria. “Si ese tipo de relación existe en aquellos que sobreviven a la covid grave es una pregunta que debemos responder urgentemente con un seguimiento continuo de estos pacientes”, añade.