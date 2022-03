¿Pueden los medicamentos reducir el riesgo de sufrir Covid persistente?

La investigación sobre la Covid persistente, una secuela post-aguda que generalmente se define como un síntoma de la enfermedad cuya duración es de más de tres meses, se ha quedado atrás con respecto a los estudios de la fase aguda de la infección. Las personas que tienen una experiencia prolongada con el virus, viven con una amplia gama de síntomas, que van desde muy leves hasta severamente debilitantes. Los investigadores han propuesto una variedad de causas para la afección, desde reservorios virales persistentes hasta autoinmunidad y pequeños coágulos de sangre. Aunque la mayoría piensa que el verdadero responsable es una combinación de todos estos factores. “Tomó un tiempo poner en marcha cualquier investigación mecanicista seria de Covid-19″, dice el inmunólogo Danny Altmann del Imperial College London, a lo que añadió: “Es difícil armar el panorama general”.

Por lo que sabemos hasta ahora, en base a los estudios actuales, las vacunas son la mejor manera de reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y además podrían disminuir el riesgo de Covid prolongado después de una infección avanzada. Varios estudios han analizado esta pregunta y aunque han arrojado resultados divergentes, la tendencia general sugiere que la vacunación podría reducir el riesgo de Covid prolongado a aproximadamente la mitad entre quienes se infectan después de la vacunación. Por ejemplo, un estudio que aún no ha sido revisado por pares encontró que la vacunación redujo las posibilidades de desarrollar síntomas prolongados de Covid en aproximadamente un 41% de los más de 3.000 participantes que se infectaron con SARS-CoV-2 tras las dos primeras dosis de vacunación. “Pero eso todavía deja a demasiadas personas en riesgo de contraer Covid”, confiesa Altmann.

Tratamiento temprano

Más allá de la vacunación, no está claro si alguna terapia existente tiene algún efecto en base al riesgo de padecer Covid persistente. “En teoría, un medicamento que reduce la gravedad de la enfermedad podría reducir la gravedad de los síntomas a largo plazo”, relata Altmann. No obstante, el Covid prolongado no siempre se asocia con una enfermedad aguda grave. “Hay un montón de personas que están destrozadas por las infecciones asintomáticas o casi asintomáticas, es realmente difícil lidiar con eso”, explicaba el inmunólogo.

En base a esta problemática, algunos estudios planean analizar el impacto del tratamiento temprano con medicamentos antivirales en casos de Covid persistente. Estos medicamentos antivirales generalmente se usan para tratar a personas con síntomas de Covid relativamente leves. Un ensayo clínico llamado “PANORAMIC” ha estado probando los efectos del antiviral oral “molnupiravir”, desarrollado por las farmacéuticas “Merck” en Kenilworth (Nueva Jersey) y “Ridgeback Biotherapeutics” en Miami (Florida), respecto a la gravedad de la enfermedad. Aunque no es el objetivo principal del estudio, los investigadores recopilarán datos de los participantes tres y seis meses después del tratamiento, lo que podría determinar si el medicamento afecta a la probabilidad de padecer Covid prolongado. De manera similar, dos ensayos de “Paxlovid”, un medicamento antiviral desarrollado por Pfizer en la ciudad de Nueva York, incluirán un seguimiento de seis meses de los participantes.

Por otro lado, en los primeros días de la pandemia de Covid-19, el urólogo y epidemiólogo clínico Kari Tikkinen vio como su agenda “se liberaba” por culpa de la gran cantidad de cirugías canceladas que se produjeron en esos momentos. “Haz lo que creas que es más útil”, le aconsejó su jefe en la Universidad de Helsinki. Por lo que Tikkinen se lanzó a realizar ensayos clínicos para terapias de Covid-19. Desde el principio, antes de que el mundo comenzara a hablar del Covid prolongado, Tikkinen vio la necesidad de seguir a los participantes del estudio durante meses tras su recuperación, quería controlar los efectos secundarios a largo plazo de los medicamentos. Ahora, Tikkinen y el resto de sus compañeros esperan aprender más sobre el impacto a largo plazo de los tratamientos recibidos por quienes fueron hospitalizados con Covid-19. Su equipo está haciendo un seguimiento con los participantes de la Universidad de Helsinki del ensayo internacional de tratamiento Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, llamado “SOLIDARITY”. Y en las próximas semanas, espera tener los resultados de un estudio de seguimiento de un año de participantes que fueron hospitalizados con Covid-19 y tratados con el medicamento antiviral “remdesivir”. Su equipo también hará un seguimiento de los participantes en otras dos ramas del ensayo “SOLIDARITY”, una que probó un fármaco inmunosupresor llamado “infliximab” y otra que probó “imatinib”, un fármaco que podría ayudar a reducir la inflamación de los vasos sanguíneos. Pero advierte: “Ninguno de estos estudios tuvo los participantes suficientes como para dar respuestas claras sobre el Covid prolongado”. Su equipo contactó con los participantes meses después de su tratamiento con “remdesivir” y trató de alentarlos a completar una encuesta sobre sus síntomas. El equipo tradujo las preguntas a diez idiomas y se ofrecieron a entregar personalmente el papeleo en los hogares de los participantes. El resultado fue una tasa de respuesta del 95%, que, según Tikkinen, es inusualmente alta para estudios a tan largo plazo. Pero debido a que el estudio original incluyó solo a unas 350 personas, probablemente esta muestra aún sea demasiado pequeña como para brindar una conclusión definitiva.

Ensayos a pequeña escala

Los investigadores esperan descubrir si existen más tratamientos que puedan reducir el riesgo de Covid prolongado. Un gran ensayo con sede en el Reino Unido llamado “HEAL-COVID” está probando dos medicamentos que se dirigen al sistema cardiovascular en personas que han sido hospitalizadas con Covid-19. Uno llamado “apixabán”, un anticoagulante, y el otro “atorvastatina”, un medicamento para reducir el colesterol que se cree que reduce la inflamación de los vasos sanguíneos.

El estudio investigará si alguno de los tratamientos reduce las hospitalizaciones y las muertes en el año posterior al alta hospitalaria, ya que casi un tercio de las personas que son dadas de alta después del tratamiento por Covid-19 son readmitidas dentro de los seis meses posteriores, y el 12% de ellas, fallece a causa de la enfermedad.