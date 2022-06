¿Cómo evoluciona la incidencia del cáncer de vejiga?

En los últimos años se ha apreciado un claro descenso de la incidencia en varones, lo cual estaría relacionado con la reducción del hábito tabáquico en esta población. Y es posible que en los próximos años veamos el efecto contrario en las mujeres. La mejor prevención es el abandono del consumo de tabaco, solo con ello se estima que evitaríamos el 50% de todos los cánceres de vejiga.

¿Existen herramientas de diagnóstico precoz?

A diferencia de otros tumores, no hay métodos de cribado eficientes. Los test diagnósticos no han variado en los últimos años. La citología de orina puede detectar células tumorales o atípicas, pero es una prueba poco sensible, con gran cantidad de falsos negativos. Se están investigando nuevas técnicas de biopsia líquida que nos permitan subsanar los problemas de la citología. Si hay sospecha clínica de un cáncer de vejiga, la prueba clave sigue siendo la cistoscopia. En caso de confirmarse un tumor, la siguiente prueba es la resección transuretral (RTU) del mismo, que informa sobre el tipo de cáncer, su grado (agresividad) y si se trata de un tumor invasivo o no. En los invasivos es necesario hacer un TAC que incluya el tórax y el abdomen antes de definir la estrategia terapéutica.

¿Hay diferentes tipos?

El término cáncer de vejiga engloba diferentes tumores. El más frecuente (85-90%) es el carcinoma urotelial o transicional, pero existen otros como el adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y sarcoma, entre otros. La RTU nos dará esta información, además del grado (bajo o alto) y si existe invasión o no de la capa muscular de la vejiga. De esta forma, clasificamos los tumores de vejiga en superficiales (no invasivos) e infiltrantes o músculoinvasivos. Es extremadamente raro que un tumor superficial (que representan el 75% de todos) se propague fuera de la vejiga con metástasis; pero, por el contrario, en los músculoinvasivos, alrededor de la mitad habrá desarrollado metástasis en los ganglios cercanos (pelvis) o en otros órganos a distancia.

¿Cuál es el perfil de los pacientes con este tipo de tumor?

De cada cinco pacientes con cáncer de vejiga, cuatro son varones y una mujer. A menudo ellas debutan con tumores más avanzados. El perfil más clásico es varón de 60-70 años, fumador o exfumador, con patologías leves o moderadas cardiovasculares.

¿Qué pronóstico tienen?

Depende fundamentalmente de la etapa en la que se encuentre el tumor. De forma global, en España representa la 10ª causa de muerte por cáncer, y en varones la quinta. Abarcando el cáncer de vejiga en todas sus etapas, la supervivencia a cinco años es del 75% aproximadamente.