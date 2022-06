Objetivo: diagnosticar el 80% del cáncer de pulmón en fase inicial

Cada 20 minutos muere una persona de cáncer de pulmón en España, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). Es el tumor más letal, causa 1,8 millones de muertes al año en el mundo, más que el cáncer colorrectal, el de mama y el de próstata juntos. En España es el cuarto tumor más frecuente, después del de colon y recto, mama y próstata, pero también es el que causa más defunciones, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). De hecho, es el responsable del 20% de los fallecimientos por cáncer estimados. Y la previsión de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para este año es que se lleguen a los casi 31.000 nuevos casos en nuestro país.

Ante esta dura realidad urge actuar. Su diagnóstico en fases tempranas resulta esencial para mejorar el pronóstico de la enfermedad y la esperanza de vida de estos pacientes. De ahí que la Separ haya incidido en la importancia de implementar un programa de cribado poblacional de cáncer de pulmón en nuestro país, ya que los estudios científicos que se han desarrollado en EE UU y en Europa han demostrado su eficacia y efectividad.

Un dato clave, ya que actualmente existen programas de cribado poblacional para detectar de forma precoz cánceres como los de mama, colon y recto y cérvix, aunque si bien no de forma equitativa.

En el caso del de pulmón, la estrategia nacional del cáncer del SNS desaconseja el cribado hasta que no se confirme su eficacia, pero según el doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y miembro del Área de Oncología Torácica de la Separ, eso ya está demostrado.

«El cáncer de pulmón es un problema de salud pública muy importante. Este año se estima que se diagnosticarán 240.000 casos nuevos (en el mundo), el 55% de ellos fallecerá en el primer año tras el diagnóstico. Esta alta mortalidad está seguramente relacionada porque al 80% de estos pacientes se les diagnostica tarde», explica el doctor el marco del 55º Congreso de Separ, celebrado en Pamplona.

Trujillo recuerda que mejorar el diagnóstico sigue siendo un reto y no solo frente al cáncer de pulmón: «Hay que dar un paso hacia adelante en el diagnóstico con el cribado de cáncer de pulmón. Lo queremos centrar en el paciente y no solo en el cáncer de pulmón, sino en todas las enfermedades asociadas al tabaquismo como la EPOC, el enfisema pulmonar, pero también para patologías no respiratorias como la coronaria».

Además, este proyecto, llamado Cassandra, propone ir de la mano de la deshabituación tabáquica: «La prevención primaria y la detección precoz deben ir de la mano porque una cosa no sustituye a la otra», incide el doctor.

Y los datos le dan la razón. En España hay dos leyes antitabaco que «han tenido un impacto mucho menor del esperado. Desde hace 20 años tenemos más o menos el mismo número de fumadores en nuestro país. Y a estas leyes se esta que se sume una tercera en los próximos meses. Pero nos parece insuficiente para luchar contra la enfermedad. Se necesita algo más y eso pasa por el proyecto Cassandra», incide.

Para el doctor esta iniciativa “permitirá que a la larga el 80% de los cánceres de pulmón sean diagnosticados en un fase incial de la enfermedad», con lo que se reducirá de forma notoria la mortalidad.

Y no solo lo dicen ellos. Las sociedades implicadas en este proyecto coordinado por los doctores Trujillo y Luis M. Seijo, ambos de SEPAR, son: GEPC, la Sociedad Española de Cirugía Torácica, la SEOM, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la de Radiología Médica, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Española de Pacientes afectados por cáncer de pulmón, The Lung Ambition Alliance, The Ricky RubioFoundation y Cruyff Foundation.

«Estamos convencidos de que el proyecto confirmará su beneficio en España para los pacientes con riesgo de desarrollar cáncer. Buscamos ver cómo hacer factible este cribado y ver problemas antes de instalarlo en España», como problemas de inequidad, destaca el doctor Trujillo. Por cierto, los cribados han obtenido «resultados incluso mucho más positivos en las mujeres, ya que se ha conseguido una reducción de la mortalidad todavía mayor entre la población femenina», explica el doctor Seijo.